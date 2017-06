Wielermeerdaagse start op 25 juni

REGIO – Op 25 juni wordt –ie weer verreden: de 35e editie van de Wielermeerdaagse. Een wielertoer door de dorpen Nieuw-Roden, Peize, Zevenhuizen, Noordhorn en De Wilp. De elite en amateurs vertrekken zondag 25 juni in Peize, de elite op 26 juni in Nieuw-Roden.

In Peize en Nieuw-Roden rijden ook de dames in het kader van de landelijke clubcompetitie van de KNWU. Op 28 juni starten de elite en amateurs in Zevenhuizen en op 30 juni vervolgt de koers in Noordhorn om tot slot op 1 juli in De Wilp door de finish te sjezen.