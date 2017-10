Wietze de Wind pleitbezorger voor rozenactie

NOORDENVELD – Elk jaar worden er op de Dag van de Mantelzorg rozen bezorgd door organisaties als Vrouwen van Nu, het kerkelijk werk, Belangenverenigingen, Buurtwerkers van WiN, medewerkers van Icare alsook door veel vrijwilligers. Wietze de Wind uit Norg is 1 van deze vrijwilligers. Hij onderkent het belang van mantelzorg en spreekt op deze wijze zijn waardering uit.

´Ik weet hoe zwaar het is om mantelzorger te zijn. Ik heb een aantal maanden voor mij vrouw gezorgd toen zij ziek op bed lag. Dat was 24 uur per dag en 7 dagen in de week een hele zware taak. Zij overleed 6 jaar geleden. Ook mijn dochter heeft een beperking en daar zorg ik ook voor. Zo geef ik haar kinderen onder andere huisbegeleiding en hou de schoolcontacten in de gaten. Mantelzorger overkomt je. Je vraagt er niet om. Daarom ondersteun ik ook deze acties die vanuit het Contact Punt Mantelzorg worden georganiseerd. Het geeft mantelzorgers een hart onder de riem en laat zien dat zij er niet alleen voor staan,´ zegt Wietze de Wind.

November is de maand van de mantelzorg. Dan worden er diverse activiteiten opgezet die de mantelzorger de aandacht geven die ze verdienen. Welzijn in Noordenveld ondersteunt het Contact Punt Mantelzorg en is in die zin dan ook betrokken bij elke activiteit. Wie meer wil weten over mantelzorg kan contact opnemen met WiN medewerker Jannie Houwing of de WiN mantelzorgconsulent Froukje Temming. Dat kan op telefoonnummer 060 317 65 00.

De rozenactie vindt dit jaar plaats op de Dag van de Mantelzorg op vrijdag 10 november. Wietse de Wind heeft verwantschap met het sociale domein. ´Vanuit mijn raadslidmaatschap voor de PvdA ben ik altijd al betrokken geweest bij dit maatschappelijk gebeuren. Dat zit in je. Zo doe ik vrijwilligerswerk bij GOMOS, ben actief bij het VN panel voor mensen met een beperking en zit in de Samenloop voor Hoop organisatie voor het Kankerfonds. Dat vind ik interessant en kom zo met veel mensen in contact. Dat spreekt mij aan op dit gebied.´

Wietze de Wind laat dan ook weten het belangrijk te vinden dat mantelzorgers worden gewaardeerd. ´Dat kan door deze rozenactie of het meedoen aan andere activiteiten die worden georganiseerd. Bij de rozenactie bel ik bij mantelzorgers aan en geef hen de roos. Soms komt er een gesprek op gang. ´Dat had niet gehoeven en het spreekt toch vanzelf dat ik dit doe.´ Het zijn zomaar wat reacties die hij op zo´n dag krijgt. Van mij mag iedereen die mantelzorg doet een roos krijgen. Daarom doe ik dan ook deze oproep. Ken je mensen die mantelzorger zijn, geef die dan door aan Welzijn in Noordenveld. Zij doen de coördinatie van deze actie en het zou mooi zijn om op deze wijze onze betrokkenheid aan een ieder te laten blijken. Voor de foto gaat onze dank uit naar de Goudsbloem in Norg.´