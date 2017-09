‘Wij helden? Nee hoor. We doen gewoon wat er op ons pad komt’

Pools verzorgingshuis na 17 jaar bouwen opgeleverd

RODEN – Een brief uit Auschwitz resulteerde in een verzorgingshuis voor hulpbehoevende ouderen in Polen. Dat klinkt wel heel bijzonder en dat is het ook. Ergens in de tachtiger jaren ontstond er een bijzondere vriendschap tussen een Poolse familie en de Van der Wiels uit Roden. Judy (74) en Minze (75) van der Wiel schreven destijds kaarten met bemoedigende woorden naar gewetensvervolgden in strafkampen in Polen en Rusland. Ze kregen een brief terug uit Auschwitz. Via de Poolse familie kwamen ze terecht bij een verzorgingshuis in Zywiec, een stadje in het zuiden van Polen. Ze hebben staan janken. Oudjes leefden er onder erbarmelijke omstandigheden. Drie mannen op één klein kamertje, eten in de gang, zittend op de grond. Van ‘zorg’ was amper sprake. Dat moest anders, besloten ze. In 2000 werden de piketpaaltjes in de grond getimmerd, 17 jaar later werd het 4 miljoen euro kostende verzorgingshuis in Zywiec opgeleverd.

Na het bezoek in Zywiec is de Stichting Troska in 1992 opgericht door Judy en Minze. Bezorgdheid, betekent Troska in het Pools. Samen met een Poolse en een Duitse stichting werkte Troska aan het nobele project dat in mei dit jaar is gerealiseerd. Vier miljoen koste het verzorgingshuis met 40 appartementen met plaats voor 50 hulpbehoevende oudere Polen. Bij elkaar gesprokkeld door de stichtingen met dank aan gulle particulieren, bedrijven, kerkgenootschappen én de opbrengst van de verkoop van Pools Kristal. Gemanaged en aangestuurd vanaf de Statenlaan in Roden, het zenuwcentrum van het bijzondere project.

De Van der Wiels zijn Christen. Baptist om precies te zijn, een stroming binnen het protestantisme. Delen is hun levensmotto. Omkijken naar elkaar. Gegrepen door het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit de bijbel besloten ze dat het anders moest in Polen. Met het geld uit de stichting startte in 2000 een Poolse aannemer met de bouw van het verzorgingshuis. Ieder jaar togen de Van der Wiels per bus vanuit Groningen naar Zywiec om de vorderingen van de bouw te volgen. Een tocht van ruim 1000 kilometer. De laatste paar jaar deden ze dat met de auto. Samen met Joop en Hillie Stuurwold uit Roden. Het heeft even geduurd, maar het succes is er niet minder om. “We bouwden alleen als er geld was”, vertelt Minze van der Wiel, die met zijn stichting Troska 600.000 euro naar Polen bracht. “We hebben best wel een aantal behoorlijke tegenvallers gehad. In 2004 werd Polen lid van de Europese Unie wat betekende dat alle regelgeving werd aangepast. Ook die in de bouw. Na inspectie bleek dat een aantal onderdelen niet aan de eisen voldeden. Vlot daarna werd de btw verhoogd van 7 naar 22 procent. En alsof dat nog niet genoeg was, belandde Polen in 2008 in een financiële crisis. Toch gingen we door. Op basis van vertrouwen. Martin Luther King zei ooit: ‘Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.’ Hij kreeg gelijk. In een korte periode stroomden er toch aanzienlijke bedragen binnen. Genoeg om verder te bouwen. In mei was het klaar.”

Tijdens de dankdienst van 7 mei werden Judy en Minze in Polen geëerd met Hollandse rozen en een etentje. Als dank voor hun inzet van maar liefst 22 jaar. Helden zijn het. Maar zo zien ze zichzelf, bescheiden als ze zijn, niet. “We doen gewoon wat er op ons pad komt.” Volgend jaar wordt Troska opgeheven. De job zit erop. Het geld wat er dan nog over is, moet worden besteed aan een hospice binnen het verzorgingshuis vinden ze. “Het zou geweldig zijn als we ook het hospice nog weten te realiseren. Wie ons daarmee wil helpen mag een bijdrage overmaken op NL52ABNA0466884680, Stichting Troska.”