Wijzigingen koopzondagen Leek

LEEK – De koopzondagen voor dit jaar zijn voor het centrum van Leek gewijzigd. Het college van burgemeester en wethouders hebben bepaald dat de winkels in hartje Leek op zondag 2 september de deuren mogen openen. Voor deze koopzondag zijn geen tijden vastgesteld. De geplande koopzondag komt hiermee te vervallen.

De tijd dat winkels in het centrum van Leek open mogen zijn op tweede pinksterdag is van 07.00 tot 18.00 uur. Voor de andere koopzondagen zijn geen tijden vastgesteld. Voor de koopzondagen is de gemeente Leek gesplitst in vier delen. De vastgestelde koopzondagen zijn voor het centrum: 2 september,30 september, 28 oktober, 25 november, 9 december, 16 december, 23 december en 26 december. Voor Leek met uitzondering van het centrum: 23 september, 7 oktober, 21 oktober, 4 november, 25 november, 2 december, 16 december, 23 december en 26 december. Voor het centrum van Tolbert: 28 augustus, 30 september, 28 oktober, 25 november en 30 december.