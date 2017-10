Willem Dussel ontvangt Koninklijke Onderscheiding

EEN – Burgemeester Klaas Smid heeft de 72- jarige Willem Dussel zaterdag een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Meneer Dussel wordt hiermee benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Dussel is vanaf 1977 lid en vanaf 1992 voorzitter van het bestuur van de Grasbaan Motor Bond. Vanaf dat moment was hij ook nauw betrokken bij het serviceteam van Grasbaan Motor Bond. Ook was hij vrijwilliger bij de plaatselijke motorsportvereniging Noordenveld. De betrokkenheid van de heer Dussel was in de gehele gemeente bekend, waardoor hij nu dus ook is voorgedragen als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Klaas Smid overhandigde hem rond 13:00 uur de Koninklijke Onderscheiding.