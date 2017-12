Willem Lanjouw bezig aan laatste seizoen

PEIZE – Willem Lanjouw stopt na dit seizoen als hoofdtrainer van voetbalvereniging Peize. Lanjouw gaat vanaf volgend seizoen aan de bak bij V.V. ‘d Olde Veste uit Steenwijk. De ambitieuze trainer heeft zich als doel gesteld om zijn trainersloopbaan in geleidelijke stappen naar de top van het amateurvoetbal te krijgen. Door bij ‘d Olde Veste te tekenen, gaat Lanjouw volgend jaar in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal aan de bak. Peize, wat momenteel in de 2e klasse zondag uitkomt, zal nu dus op zoek moeten naar een nieuwe trainer. De ploeg van Lanjouw staat momenteel op de zevende plaats in de 2e klasse K. Na een magere seizoenstart hebben zij de weg naar boven gevonden. Lanjouw sprak eerder al de ambitie uit om een periodetitel te pakken met de blauwhemden uit Peize.

Het bestuur van V.V. Peize laat weten dat de club en de hoofdtrainer in goed overleg en in goede harmonie uit elkaar gaan. Voor het bestuur is de zoektocht naar een nieuwe trainer direct begonnen. Kandidaten voor de functie van hoofdtrainer, kunnen zich schriftelijk melden bij bestuur@vvpeize.nl.