Willem Roffel: al veertig jaar bij vrijwillige politie

NIEBERT – Het begon allemaal veertig jaar geleden bij de Rijkspolitie in Marum. In de week dat Fleetwood Mac op nummer één stond in de Top 40 met ‘ Go your own Way’, werd Willem Roffel uit Niebert aangenomen als reserve wachtmeester. In de jaren die volgden zou hij talloze diensten draaien en werd hij onder meer bij het uitgaanspubliek van Pruim Zevenhuizen en Kruisweg Marum een bekend gezicht. Exact veertig jaar later was dat voor zijn collega’s reden hem zaterdag als verrassing in het zonnetje te zetten bij zijn eigen boomkwekerij. Want naast zijn werk als vrijwillig agent is dat het hoofdberoep van Roffel. Overigens is Willem nog niet van plan te stoppen met het werk. Onlangs beloofde hij zijn collega’s nog jaren in dienst te blijven.