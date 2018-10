Wilper Boys wint burenruzie in de tweede helft

Klassieke derby kent – net als in Amsterdam – slechts één winnaar

DE WILP – Derby’s blijven bijzonder. Zo ook in De Wilp, waar de Wilper Boys met 4-1 wonnen van buurman SVMH. Een klinkende zege in een interessante wedstrijd. Een goede tweede helft bezorgde de thuisploeg uiteindelijk de overwinning. En SVMH? ‘Wij zitten in de hoek waar de klappen vallen’, concludeert Jan Boonstra.

Op de dag dat in Amsterdam ‘de Klassieker’ op het menu staat, vechten de Wilper Boys en SVMH een burenruzie uit. Als de rode rookwolken zijn opgetrokken, blijkt dat de thuisploeg sterk uit de kleedkamer is gekomen. De eerste kans is voor Kees-Hille Numan, maar hij ziet zijn poging gekeerd worden. Even later is het Erwin Roffel die voor de goal van Marcel de Jong opduikt. Een dot van een kans, die Roffel niet weet te verzilveren. Niels van der Veen claimt even later ten onrechte een penalty, maar het geeft wel aan dat de Wilper Boys heer en meester waren in het eerste kwartier.

De openingstreffer van SVMH is in de twintigste minuut een donderslag bij heldere hemel. Vanuit het niets staat Wietze Venema oog in oog met keeper Eddie Dijkstra. Venema blijft koel en zet SVMH op 0-1. De meegereisde supporters laten zich horen en Wilper Boys-trainer Theo Donker is kwaad. ‘Dit roep je over jezelf af De Wilp!’, roept hij.

Na de openingstreffer is SVMH los. Zo krijgt Tian Chen Niezing opeens een grote kans, wanneer een bal wordt doorgekopt. Hij maait echter langs de bal, waardoor een verdubbeling van de score uitblijft. Even later komt De Wilp er gevaarlijk uit, maar vormt de kopbal van Jarno Ottema geen gevaar.

Ondertussen ontpopt de wedstrijd zich steeds meer als een derby. Veel overtredingen over en weer, waarvan de één harder dan de ander. Waar nodig grijpt arbiter Markus Haanstra in met een gele prent. De leidsman zou een uitstekende wedstrijd fluiten en ervoor zorgen dat het niet ontspoort.

Voor rust is het wederom Jarno Ottema met een kans, wanneer keeper Marcel de Jong – die af en toe een weifelende indruk maakte – de bal bij hem in de voeten bokst. De Jong schiet echter hoog over. Kees-Hille Numan houdt de verdediging van SVMH gedurende de eerste helft flink bezig. Verdedigers Peter Koster en Tom Dijkhuizen krijgen nog voor rust een gele kaart, wegens een overtreding op Numan. Even later scoort de plaaggeest van SVMH dan ook. Acht minuten voor rust is het wanneer de bezoekers de bal niet uit hun eigen strafschopgebied krijgen. De bal valt voor de voeten van Numan, die snel schiet. Zijn venijnige schot met links belandt achter doelman De Jong. Hiermee tekent Numan voor een 1-1 ruststand.

Na de gelijkmaker krijgt SVMH direct weer een domper te verwerken. Martijn Bralts is kort voor de 1-1 geblesseerd geraakt en moet het veld ruimen voor Teake van der Kaap. Voor rust krijgt SVMH nog een kans op 1-2, nadat verdediger Tom Dijkhuizen met een fantastische lange bal een aanval inluidt. Kees Bakker komt echter niet tot scoren.

Na rust gaat het snel. ‘Klopt die stand wel?’, vraagt een toeschouwer die de eerste tien minuten van de tweede helft heeft gemist. Die stand klopt en is na dik 55 minuten spelen 3-1. Eerst is het Niels van der Veen die een goede aanval weet te bekronen. De assist komt op naam van rechtsback Klaas Algra. Nog voor de 3-1 zijn er kansen voor Tjibbe Bakker en Jarno Ottema, maar beiden weten niet te scoren. Het is Kees-Hille Numan die even later zijn tweede van de middag scoort. Numan staat volledig vrij en Rick van Dijken legt de bal perfect op zijn blonde lokken. Numan, die een minuut eerder geel krijg van arbiter Haanstra, juicht door zijn vinger tegen zijn lippen te drukken. Ongetwijfeld bedoeld als een statement richting de scheidsrechter. Die laatste was hier niet zo van onder de indruk.

Vlak na de 3-1 wordt het plotseling onvriendelijk. Een opstootje rond de middellijn, zorgt ervoor dat scheidsrechter Haanstra de ploegen tot inkeer moet brengen. De ervaren arbiter doet dat zonder geel te geven en dat was hier ook niet nodig. Het bekende duw- en trekwerk, niks om je als scheidsrechter over op te winden.

Na het opstootje gaan de Wilper Boys door met waar het gebleven was: het doel van SVMH bestoken. Aanvoerder Tjibbe Bakker – die een uitstekende wedstrijd speelde – krijgt de bal op randje zestien. De captain heeft een goede schietkans, maar ziet in zijn ooghoek dat Jeroen Dijkstra eveneens vrij staat. De verdediger krijgt de bal en maakt geen fout: 4-1.

Het blijkt, qua doelpunten, het slotakkoord te zijn. De kansen stapelen zich niet meer op en het is voor de Boys een kwestie van uitspelen.

Over en weer blijven er kansjes ontstaan, maar een naam mag het niet hebben. Opvallend is het optreden van scheids Haanstra die Gerard Beerlings van SVMH zijn tweede gele kaart geeft. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, ware het niet dat Beerlings nog geen prent had gezien. De rode kaart wordt door een schuldbewuste Haanstra ingetrokken en Beerlings kan dus blijven staan.

Spelmaker Niels van der Veen krijgt namens de thuisploeg nog een leuke kans, maar weet deze niet te benutten. Het laatste wapenfeit van SVMH is een nogal naïeve afstandspoging van Beerlings, die zijn schot voorlangs ziet vliegen. Het publiek, dat gaandeweg de tweede helft steeds meer indommelde, moest genoegen nemen met een verdiende 4-1.

Winnende trainer Theo Donker was tevreden over de tweede helft, maar vond de eerste helft niet best. ‘We begonnen redelijk, maar verzuimden te scoren. We kwamen dankzij naïef balverlies op een achterstand’, aldus Donker. In de rust zette hij vooral op de rechterflank een en ander om, waardoor de wedstrijd kantelde. ‘We hebben ons na rust goed hersteld en kwamen relatief snel op 1-4. Ik vond het een mooie derby. De teams kennen elkaar door en door, en dat zie je ook terug op het veld. Hier en daar werden er wat overtredingen gemaakt en er ontstond nog een opstootje. Ik vond dat de scheidsrechter dat uitstekend oploste. Hij floot een goede wedstrijd.’

SVMH-trainer Jan Boonstra was uiteraard minder blij met de uitkomst van de wedstrijd. ‘De eerste helft voetbalden we goed. Eigenlijk hadden we toen de 0-2 moeten maken. Om de één of andere reden gebeurt dat niet. We sukkelden een beetje in slaap en dan krijg je voor rust nog de gelijkmaker tegen. De tweede helft hadden we vervolgens opeens niks meer in te brengen’, concludeert hij. Met nul punten uit vijf wedstrijden staat SVMH laatste in 4C. ‘Je zit in een bepaalde flow, waar je lastig uitkomt. De Wilper Boys zitten in een goede flow en staan plotseling tweede. Dat is heel knap. Wij zitten helaas in de hoek waar de klappen vallen.’ Maar Boonstra desespereert zeker niet. ‘We hebben tot nog toe gespeeld tegen de clubs die in de top vijf staan. Het seizoen duurt nog lang.’

Tweede bal: In de Johan Cruijff Arena werd de Klassieker traditioneel ingeluid met vuurwerk. Ook de aanhangers van de Wilper Boys zorgden zondagmiddag voor een leuke ‘pyro’. Weliswaar op een ander niveau en van andere proporties, maar de rode rookbommen voorafgaand aan de derby waren zeker het bewonderen waard. Ook een spandoek met de tekst ‘Pak ze bij de strot’ werd uit de kast getrokken. Nee, de harde kern in De Wilp had kosten noch moeite gespaard om wat extra sfeer aan het duel toe te voegen. De openingstreffer was nog voor SVMH, maar uiteindelijk bedankten de ‘Boys’ hun publiek door middel van een klinkende zege.

Opstelling Wilper Boys: Eddie Dijkstra, Klaas Algra, Jeroen Dijkstra, Wytze Numan, Wisse van Veen, Tjibbe Bakker, Erwin Roffel, Jarno Ottema, Kees-Hille Numan, Niels van der Veen, Rick van Dijken.

Opstelling SVMH: Marcel de Jong, Tian Chen Niezing, Peter Koster, Tom Dijkhuizen, Maarten Eenling, Jan Koster, Wietze Venema, Martijn Bralts, Kees Bakker, Gerard Beerlings, Carlo Roffel.

Gele kaarten: Tom Dijkhuizen, Peter Koster, Gerard Beerlings (SVMH); Kees-Hille Numan (Wilper Boys).