Het kan even niet op bij de zwart-gelen aan de Schapendrift in Norg. Eind januari werd v.v. GOMOS uitgeroepen tot ‘Sportploeg van het Jaar’ tijdens het Sportgala en na de promotie in de derde klasse vorig jaar, doet GOMOS het nu fantastisch in de tweede klasse K. Afgelopen week werd ook nog eens bekend dat Wim Bakering, de succesvolle hoofdtrainer van de Norgers, zijn contract verlengd heeft.

‘In principe heb ik mijn contract voor onbepaalde tijd verlengd’, vertelt Bakering. ‘Het is eigenlijk vrij simpel: we hebben de wind in de zeilen, een mooie groep, een goede staf en we hebben het goed voor elkaar. Dan is het ook niet zo gek dat je bijtekent. Er zijn natuurlijk altijd kleine dingen die je kunt verbeteren en daar zullen we met z’n allen aan moeten werken. Maar in deze groep zit veel rek en ambitie.’

Vooruitlopen op een eventuele promotie naar de eerste klasse, doet Bakering nog niet. ‘Het zou zeker een droomscenario zijn, maar we moeten reëel blijven. Het zou al hartstikke mooi zijn als we een prijs pakken. Dat kan een periodetitel zijn en ja, heel misschien een kampioenschap. We gaan altijd voor het hoogst haalbare.’