Wim Bakering stopt na dit seizoen bij VV GOMOS

NORG – Hoofdtrainer Wim Bakering gaat na dit seizoen niet door als hoofdtrainer van VV GOMOS. Bakering, die sinds de zomer van 2015 aan het roer staat bij de Norgers, heeft besloten een punt te zetten achter zijn dienstverband bij de geel-zwarten.

De periode van Bakering bij GOMOS is uiterst succesvol gebleken. In zijn eerste seizoen vocht GOMOS voor promotie, maar moest de ploeg zijn meerdere erkennen in Olyphia. Een jaar later was het wél raak. GOMOS promoveerde glorieus naar de tweede klasse en kroonde zich zelfs tot de eerste kampioen van Drenthe, door begin april de kampioenswedstrijd tegen ASVB met 6-0 te winnen. Dankzij deze promotie keerde GOMOS terug in de tweede klasse, waar het streekgenoten VV Roden en VV Peize trof.

De honger van de jonge ploeg bleek niet te stillen, want het daaropvolgende seizoen werd GOMOS wéér kampioen. Dit keer was het spannender en vocht GOMOS met directe concurrent Stadspark om de titel. Doorslaggevend was de 1-3 overwinning op Stadspark, waardoor GOMOS tegen het Friese MKV kampioen werd.

Met de titel promoveerde GOMOS als eerste Noordenveldse club naar de eerste klasse. Een historisch kampioenschap dus. Dit jaar doet de ploeg van Bakering het niet onverdienstelijk op dat niveau. In 1F staat GOMOS achtste.