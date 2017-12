Wim Stroetinga, voorzitter Stichting Zwembad Peize

Bij een Kerstkrant hoort natuurlijk een speciale Kerstrubriek. De redactie van De Krant besloot te gaan voor de ‘De Krant Kerstmok- actie’. Een vrij simpele actie, als je er over nadenkt. De ingrediënten? Een mok, een goede bak koffie en een leuk gesprek.

Het is nogal een opgave om Peize te bereiken. Hevige sneeuwval maakte de autorit er niet gemakkelijker op. In de deuropening staat Wim Stroetinga al te wuiven. De geboren Peizenaar, is gastvrij als altijd. Een bakje koffie staat al gauw op tafel, en Wim begint vrijwel direct het afgelopen jaar door te nemen. Als voorzitter van Stichting Zwembad Peize en Gemeentebelangen, heeft de pensionaris het nog druk zat. ‘Of ik een bestuurder pur sang ben? Dat mogen anderen beslissen. Het houdt me in ieder geval wel bezig.’

Wim kijkt tevreden terug op 2017. ‘Het was een druk jaar’, zegt hij. Zo is het zwembad in Peize druk doende met duurzaamheid. ‘Duurzaamheid is een stokpaardje van de gemeente Noordenveld. Wij zijn in Peize bezig met het minimaliseren van het gasverbruik in het zwembad. Hier kregen wij zelfs een extra subsidie voor. Inmiddels hebben we het energieverbruik al zo weten te verminderen, dat wij onze vaste lasten enorm verlaagd hebben. Waar we eerst 30.000 euro per jaar betaalden aan vaste lasten, is dat nu rond de 5.000 euro’, vertelt Wim trots.

Naast zijn voorzitterschap voor Stichting Zwembad Peize, is Wim ook politiek geëngageerd. Als voorzitter van Gemeentebelangen, heeft hij het met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nogal druk. ‘We hadden het vooral druk met het opstellen van de kieslijst. Daar staan vijftig mensen op, met wie ik allemaal gesproken heb. De kracht van Gemeentebelangen, is dat we veel bekende Noordenvelders hebben. Daarnaast hebben we een jonge, frisse groep. Ik denk dat wij minstens even veel stemmen krijgen als de vorige verkiezingen. Dat is het doel.’

Naast zijn drukke leven als voorzitter, is het persoonlijk een rustig jaar geweest. ‘Ik word volgend jaar 72, het kabbelt allemaal rustig voort. Of ik voornemens heb? Nee, dat niet. Ik blijf me inzetten voor het zwembad en Gemeentebelangen, en voor de rest zie ik het wel.’

Wim woont al zijn hele leven in Peize en is niet van plan te verhuizen. ‘Ik vind het fijn hier, maar het is niet zo dat ik zó verknocht ben aan Peize, dat ik de Peizer kerk moet zien. Ik kan best een tijdje op vakantie, maar ben dat na drie weken ook wel weer zat.’

Veel tradities tijdens de feestdagen hebben Wim en zijn vrouw niet. ‘Ik kook tijdens kerst. Altijd hazenbout. Vuurwerk afsteken doe ik niet, daar houd ik niet van. Het blijft voor mij bij kijken.’

Wim heeft geen speciale wens voor de bewoners van de gemeente Noordenveld, maar wil ons wel iets meegeven. ‘Noorderlingen zijn vaak te bescheiden. Waar mensen in het Westen en Zuiden denken vanuit het mogelijke, denken wij vaak vanuit het onmogelijke. We moeten veel meer durf tonen en niet te klein denken. Als wij hier wat willen organiseren, kijken we eerst of we dat financieel kunnen behapstukken. Het moet juist andersom zijn: groot dromen, dan komt het geld vanzelf.’

Wim geeft de Kerstmok door aan Albert Drenth, voorzitter van V.V. GOMOS. ‘Aangezien je de voorzitter van Roden en Peize al hebt gehad, vind ik dat je de voorzitter van GOMOS ook even aan het woord moet laten.’