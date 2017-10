WiN organiseert een training mindfulness voor mantelzorgers

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld maakt het mogelijk dat mantelzorgers deze gerenommeerde training kosteloos kunnen volgen.Op donderdag 2 november van 19.30 tot 21.00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst bij WiN aan het Inwonersplein, Schoolstraat 50 te Roden.

Wanneer je zorgt voor een naaste kun je je overbelast voelen. Hoe graag je het ook doet voor die ander die je dierbaar is. Dit kan zich uiten in moeheid, somberheid, onrust, piekeren of slapeloosheid. Er kunnen zorgen zijn of je het zelf wel allemaal vol houdt. Langdurige stress kan ook allerlei lichamelijke klachten geven zoals bijvoorbeeld hoge bloeddruk, maag- en darmklachten of slaapproblemen. “Mantelzorgers weten als geen ander dat er vaak aan de situatie niet veel te veranderen valt. Je hebt het er mee te doen” zegt Annetje Brunner, mindfulness trainer van De Werkschuur en zelf ex-mantelzorger voor haar moeder die aan dementie leed. “Wat kun je zelf doen om gezond te blijven, en het in je situatie vol te houden, daar gaat het in de mindfulness training over.”

In de mindfulness training train je je aandacht, net zoals je spieren traint, door te oefenen. Door steeds weer terug te keren naar het huidige moment zoals het is, met vriendelijke milde aandacht. Je leert hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met die belastende situatie en met de heftige emoties die er soms mee gepaard gaan. Je leert hoe je ook in moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen. Annetje: “Daardoor krijg je weer het gevoel terug de regie over je eigen leven te hebben. Ook al is er verdriet, zorg of pijn.”

De 8-weekse training start in januari en vraagt best veel inzet, elke dag thuis oefenen met behulp van audio opnames of cd’s. Juist het regelmatig oefenen maakt dat je een nieuwe vaardigheid ontwikkelt waar je je hele leven op terug kunt vallen. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar deze training voor mantelzorgers blijkt dat mantelzorgers na de training meer kwaliteit van leven ervaren. Ook neemt het gevoel van grip op het leven te hebben toe en heeft men minder last van piekeren, spanning en vermoeidheid.

Aanmelden

In de voorlichtingsbijeenkomst kunt u kennismaken met de theorie en de manier van oefenen en uw vragen stellen aan de trainer. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de training. Aan de training gaat altijd een individueel gesprek vooraf.

U kunt zich nu aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst bij WiN, per e-mail mantelzorg@welzijninnoordenveld.nl of telefonisch via (050) 317 65 00.