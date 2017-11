Winkelhart Roden organiseert Sint Maarten Pleinfeest

RODEN – Wat is er leuker dan zingen langs deuren in ruil voor snoep? Juist. Een vette party met nóg meer snoep, lekkernijen en muziek van een heuse dj. 11 november gaat het gebeuren: het allereerste Sint Maarten Pleinfeest op de Albertsbaan in Roden. Georganiseerd door de ondernemers en Winkelhart Roden, want die vonden het hoogtijd voor iets anders. Marjan Wiersma van Winkelhart Roden vertelt over het programma.

“Vanaf 17 uur nodigen we alle kinderen uit om naar de Albertsbaan te komen. Dj Franky komt plaatjes draaien, Flotar verkoopt lekkere drankjes en uiteraard zorgen wij voor wat lekkers. Durfallen die zelf graag een Sint Maarten-liedje wil zingen kunnen dat doen op het podium! Helemaal leuk is dat je met je lampioen ook een prijs kunt winnen. We organiseren namelijk een lampionnenwedstrijd. Iedereen die mee wil doen mag voor 9 november een foto van zijn of haar lampion plaatsen op de Facebook-pagina van Winkelhart Roden. En heb je geen Facebook? Ook geen probleem. Dan mail je je foto naar sintmaarten@winkelhartroden.nl. De jury (Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman, burgemeester Klaas Smid en Wildo Wijnands van de Krant) buigt zich over de allermooiste exemplaren. In iedere leeftijdscategorie (tot en met 4 jaar, tot en met 8 jaar en tot en met 12 jaar) is er een winnaar die rond half zeven bekend wordt gemaakt. Daarna is er natuurlijk nog alle tijd om door de straten te lopen, langs familie te gaan of bij onbekenden aan te bellen!”

Het Sint Maarten Pleinfeest is om 19 uur afgelopen. De winkels zijn op 11 november open tot 17 uur.