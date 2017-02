Winnaars Sportgala Noordenveld strijden om titel op Sportgala Drenthe

NOORDENVELD – Demi Vogel, Yfke Hoek, Arjan Elferink en KV Noordenveld kunnen zich opmaken voor een nieuw gala: Sportgala Drenthe op 2 maart in Emmen. De winnaars van de categorieën sporttalent, de sportvrouw, sportman én de sportploeg op het Sportgala Noordenveld zijn namelijk daarmee óók genomineerd voor het Sportgala Drenthe.

Demi Vogel mag zich Sporttalent van Noordenveld 2016 noemen, zij werd met haar acrogymkunsten verkozen tot hét aanstormend talent, terwijl basketbalster Yfke Hoek verkozen is tot Sportvrouw, marathonschaatser Arjan Elferink tot Sportman en bij korfbalclub KV Noordenveld de Sportploegtroffee in de medaillekast pronkt. Stemmen kan vanaf vandaag tot en met zondag. Drie jury’s buigen zich over de sporters en hun prestaties: topsportjury, een sportjournalistenjury en het Drentse Publiek.