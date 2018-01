Winsinghhof komt met gevarieerd programma

RODEN – Elders in deze editie van de Krant, is de programmering voor het komende half jaar te vinden van Theater Winsinghhof. Een gevarieerd programma, zo valt er te lezen en zo bevestigt ook interim-manager Nina Hiddema. ‘Er is voor ieder wat wils’, zegt zij.

‘Bij het maken van een programmering, moet je altijd kijken naar wat je denkt dat Roden leuk vindt. Vandaar dat het lastig is om een bepaalde favoriet aan te wijzen. Je maakt een breed programma, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen er iets leuks tussen zien zitten.’ Om de variatie van de voorstellingen aan te geven, wijst Hiddema op de nieuwe cabaretvoorstelling van cabaretgroep Oeloek en naar Holland Dance. ‘Oeloek is een cabaretgroep die hilarische voorstellingen geven, met de meest absurde humor. Holland Dance is de presentatie van de Rotterdamse Dans Academie. Het jonge talent voert dan een fantastische show op.’ Van moderne dans tot aan een klucht: in het theaterprogramma van Winsinghhof komt het allemaal voorbij.

‘Een voorstelling waar ik mij nog meer op verheug, is de show die gebaseerd is op het boek ‘Ma’ van Hugo Borst. Hij schreeft het manifest voor de ouderenzorg en Eric Corton vertolkt in de theatervoorstelling de rol van Borst. Dat wordt een hele mooie voorstelling, denk ik.’

Een belangrijk speerpunt voor Hiddema, is het bevorderen van het jonge talent. ‘Het is belangrijk dat jong talent de kans krijgt, vandaar ook dat wij festival Jong Talent organiseren. Dit is een soort ‘open podium’, waarop de jong talent vijf minuten de tijd heeft om een act op te voeren. Dit kan cabaret zijn, maar ook dans of muziek. Het is belangrijk om de jeugd een podium te kunnen geven, en om in te zetten op talent uit de regio.’

Onlangs kreeg theater Winsinghhof nog een mooie extra subsidie, vanuit het Podiumfonds. ‘Met die subsidie kunnen we risicovollere voorstellingen aanbieden, zonder dat we bang hoeven te zijn verlies te draaien’, legt Nina uit.

Naast het theater, gaat ook de cinema een breed programma aanbieden. ‘Zo hebben één keer in de twee weken een filmclubavond. Dan draaien wij een kwaliteitsfilm, die wordt ingeleid door middel van een spreker die een lezing houdt.’

Kortom: genoeg variatie bij de Winsinghhof. Het kon nog wel eens een mooi theater- en cinemaseizoen worden.