Wintereditie NorgerLympics levert vol programma

NORG – Tijdens de Olympische Spelen in PyeongChang, viert Norg zijn eigen sportfeestje. Dit doen zij met een wintereditie van de inmiddels zeer bekende NorgerLympics. Met een leuk en gevarieerd programma voor jong en oud, actieve en creatieve mensen, en denkers en doeners, is er voor ieder wat wils. Uiteraard alles met de ‘Olympische gedachte’ in het achterhoofd. Kortom: vanaf 15 tot en met 18 februari wordt Norg ondergedompeld in de Olympische sferen!

Floorball- en waterpolotrainingen

De wintereditie van de NorgerLympics mag dan op 15 februari officieel van start gaan, voor die tijd verschaft Beweegdorp Norg al een aantal bijzondere trainingen. Het gaat hier om Floorball- en waterpolotrainingen. Floorball is een soort ijshockey in de sporthal, met een boarding en eenvoudige regels. Trainers van de Floorball Academy Noord Nederland laten deelnemers kennis maken met deze snelgroeiende sport op woensdag 7, 14, 21 en 28 februari van 19:00 tot 20:00 in de sporthal van de Brinkhof te Norg. Daarnaast worden er waterpolotrainingen verzorgd in het Molenduinbad in Norg. Deze zullen gegeven worden op zaterdag 10, 17 en 24 februari van 17:00 tot 18:00 uur. Aanmelden voor beide activiteiten kan bij Afien Baving van Beweegdorp Norg via info@beweegdorp.nl of 0592-613213.

NorgerLympics

Op donderdagavond 15 februari gaan de NorgerLympics officieel van start. Dan wordt van 19:00 tot 21:30 uur een kleiworkshop ‘Keramisch Winterlicht Maken’ georganiseerd, in Atelier de Rode Schuur te Norg. Tijdens de workshop onder leiding van Wilma Wassing (www.wilmawassing.nl) gaan de deelnemers een winterlicht maken. De deelnemers maken dan van klei een holle vorm (bol of piramide) met openingen waar kaarslicht doorheen schijnt. Als het werkstuk af is, moet het ongeveer een week drogen waarna het gestookt wordt in een keramiekoven. Daarna kun je je creatie afhalen in het atelier van Wilma.

De kosten bedragen 25 euro inclusief materialen en koffie/thee. ’s Avonds is de cursus voor volwassenen, ’s middags wordt een cursus voor basisschoolkinderen uit de bovenbouw. Opgave en aanmelden gaat via de activiteitenladder van Beweegdorp Norg. Deze vindt u op www.welzijninnoordenveld.nl/activiteitenladderpeuterladder.

Vervolgens wordt op vrijdag 16 februari een Olympische Murphy’s quiz georganiseerd in Café Zwaneveld. Vanaf 20:30 uur nemen verschillende teams het tegen elkaar op. Speciaal voor de NorgerLympics heeft de Murphy’s Quiz bij Café Zwaneveld een Olympisch tintje. Tijdens deze leuke en gevarieerde kennisquiz staan de fotoronde en twee reguliere vragenrondes in het teken van de Olympische Spelen, uiteraard met het accent op de winterspelen. Naast de reguliere teams die normaal gesproken meedoen, leveren ook alle teams die meedoen aan de buurtcompetitie een deelnemer.

Zaterdag 17 februari wordt ’s avonds van 19:00 tot 21:30 uur een waterpolotoernooi georganiseerd in het Molenduinbad. Alle buurten leveren een team van 5 personen, die de onderlinge strijd in het zwembad aangaan. De Norger Zwem- en Poloclub organiseert dit evenement in samenwerking met het Molenduinbad. Aanmelden kan weer bij Afien Baving.

Aansluitend is er in Café Zwaneveld tijd voor vertier. Zoals hoort bij een wintereditie van de Norgerlympics, zal er een après ski party worden georganiseerd. Vanaf 22:00 uur wordt het gezellig in het café!

Zondag 18 februari wordt ’s ochtends goed begonnen met een Warme Winter Wandeling. Deze vertrekt om 10:00 uur bij Theehuis de Bosrand aan de Donderseweg in Norg. De wandeling voert de deelnemers door het Noordsche Veld en de Peestermaden. Boswachter Albert Broekman neemt de deelnemers mee tijdens een wandeling van ongeveer 1,5 uur, om het mooie stukje natuur in de achtertuin van Norg te ontdekken. Na de wandeling brandt er een kampvuur bij De Bosrand en is er voor iedereen een kopje warme choco of glühwein, met een kop snert. De kosten zijn vijf euro, inclusief eten en drinken.

Vervolgens wordt in de Brinkhof in Norg de wintereditie van de Norgerlympics spectaculair afgesloten. Vanaf 13:30 tot ongeveer 17:00 uur zullen twaalf buurten en buitendorpen meedoen aan de buurtsportdag, waarbij de volgende onderdelen de revue passeren: biatlon, floorball, klaverjassen, ijsblokken stapelen, sneeuwbal werpen, curling en een stoelendans. De dag – en daarmee het weekend – wordt afgesloten met een winters stamppotbuffet. Publiek is uiteraard van harte welkom en kinderen die dat leuk vinden kunnen meedoen met ijsblokken stapelen en sneeuwbalwerpen.

Aanmelden voor één van bovenstaande onderdelen, kan via Afien Baving van Beweegdorp Norg. E-mail: info@beweegdorpnorg.nl, telefoon: 0592-613213.

Wat: NorgerLympics

Wanneer: 15 tot en met 18 februari

Waar: Café Zwaneveld, De Brinkhof, Theehuis de Bosrand, Atelier de Rode Schuur en het Molenduinbad (allen in Norg).

Info: www.beweegdorpnorg.nl of info@beweegdorpnorg.nl.