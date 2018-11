Wintersluiting voor Graftrommelmuseum

VEENHUIZEN – Na een druk seizoen met veel activiteiten sluit het Graftrommelmuseum tijdelijk zijn deuren. De restauratie van trommels en kransen gaat wel gewoon door. Op donderdag 18 april 2019 zullen de deuren aan de Bergveenweg weer open gaan voor het publiek.

Het museum heeft 580 bezoekers gehad waaronder veel families die een uitje hadden georganiseerd in en rondom Veenhuizen. Ook een aantal Vrouwenverenigingen wisten het museum te vinden. Op zaterdag 24 juli kwamen fietsers van de Fietstocht Groenzorg uit Norg langs. Voor velen was het een interessant rustpunt om vervolgens hun tocht weer te vervolgen. De wandelaars van de Landlopers wandeltocht Veenhuizen vermaakten zich duidelijk in de koelte van het museum.

Anita Poeder uit Nieuw Roden plaatste haar gerestaureerde trommel met krans op het graf van haar moeder op de begraafplaats aldaar. Ander half jaar heeft zij gewerkt in het atelier met begeleiding van Pieke van Doorn om het trommeltje in zijn oude glorie terug te brengen. Het seizoen werd afgesloten met een bezoek aan het museum door groep 4 en 5 van Basisschool “Speel en Leer” uit Veenhuizen. Daarna fietsten de leerlingen naar het Spaanse Kerkhof. In de wintermaanden zullen twee vrijwillige medewerkers van het museum een aantal instructieavonden vullen over het restaureren van trommels en kransen georganiseerd door het Landschapsbeheer Drenthe. De eerste avond zal in Borger – Odoorn zijn.

Alle activiteiten en wetenswaardigheden over graftrommels en de kransen staan op de site : www.drentsegraftrommels.nl.