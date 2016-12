Wintersportbeurs Snow&Co en Intersport Roden!

Waanzinnige wintersportdagen bij Intersport Superstore Roden & Snow&Co van 27 tot en met 31 december!

Alles voor jouw wintersport haal, proef, ruik én voel je aan de Vrijetijdsboulevard in Roden!

RODEN- Ruik je de wintersport al? Ja hè? Kom op dan, warm je op en kom naar de wintersportdagen van Snow& Co en Intersport op één van de komende dagen! Vanaf 27 tot en met 31 december voel en proef je bij Snow& Co én Intersport Roden letterlijk je wintersportvakantie beter dan wat dan ook!

Nu de dagen korter worden, de geur van brandende openhaarden zich verspreidt, weet je immers dat het aftellen tot de wintersportvakantie begonnen is. Hoe lekker is het dan om van die voorbereiding zoveel mogelijk te genieten? Alvast een beetje voorpret te hebben? Je kinderen warm te maken voor dé vakantie van het jaar? Kom dan gezellig naar de waanzinnige wintersportdagen bij Intersport Superstore Roden en Snow&Co. De auto parkeer je voor de deur –nog gratis ook-, en slagen doe je altijd. Want alleen deze dagen kun je je wintersportartikelen met een leuk voordeel kopen, voor ski’s, snowboards & schoenen geldt 10% korting en op alle wintersportkleding, helmen en accessoires 20% korting. Met opgeteld zo’n 4000 vierkante meter sport, fashion én wintersport van alle toonaangevende merken moet dat lukken. De inpandige ski- en snowboardbanen van de voormalige Brabantia-fabriekshal maken het centrum uniek in heel Nederland. Een sfeertje dat je echt zelf moet beleven omdat het in woorden lastig is uit te drukken. Ook handig: je skischoenen kun je voor aankoop zelf testen op de een van de skibanen. Uiteraard zijn grootste indoorbanen van Nederland ook uitstekend geschikt om aan je conditie of techniek te werken. De professionele docenten helpen je graag een level verder, zodat je nog meer uit je wintersportweek kunt halen.

Tijdens de wintersportdagen, krijgen we bezoek van onze experts op skigebied. Zo komen de experts van Elan ski’s en Bolle helmen en skibrillen op woensdag 28 december langs om u van alle advies te voorzien. Donderdag 29 december is Head vertegenwoordigd. Liever geen eigen materiaal maar lekker huren? Ook dat is geen enkel probleem. Het huurassortiment is vrijwel nieuw, of zoals in autoland: ‘de kop is eraf’, en bovendien daarna altijd tegen een aantrekkelijke prijs over te nemen, mocht het heel goed bevallen. We zijn tijdens de testreis in Solden zo enthousiast geraakt over een serie ski’s, dat we een aanzienlijke partij Elan en Head ski’s hebben ingekocht en hiermee ons verhuurassortiment hebben uitgebreid. Gemak, dat is wat Intersport en Snow & Co hun klanten maar wat graag bezorgen. Geen gesleep met spullen, want de auto staat gewoon voor de deur. En wil je graag een skibox op het dak, rijd je hem gewoon naar binnen, nuttigt een drankje, en voilà, binnen een mum van tijd staat –ie weer buiten. Desgewenst met de ski’s -geslepen en gewaxt en al- erin. Hoe gemakkelijk wil je het hebben? De specialisten van de winkels aan de Gedempte Haven helpen je graag bij je keuzes zodat jij straks veilig en vertrouwd je sporen in de verse sneeuw kunt zetten. De glühwein en oliebollen staan klaar. Dus even noteren, die wintersportbeurs! Succes verzekerd! 27 t/m 31 december 2016. Intersport Superstore Roden, Gedempte Haven 3, www.intersportroden.nl , tel: 050-5019185 en Snow&Co, Gedempte Haven 7, www.snow-co.nl. tel: 050-5018385. Check voor openingstijden de websites, op Oudejaarsdag zijn beide filialen om 16 uur gesloten.