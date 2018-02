Winterwandeling Noordsche Veld

NOORDENVELD – Zin in een heerlijke winterwandeling? Zondag 18 februari van 10 tot 12 uur kun je samen met de boswachter van Staatsbosbeheer meewandelen met de Warme Winter Wandeling. De boswachter neemt je mee langs het beekdal van de Peestermaden, over de heide van het Noordsche Veld en terug door de bossen. Het Noordsche Veld is een archeologisch rijksmonument, waar de boswachter je alles over kan vertellen. Bij terugkomst van de wandeling brandt bij Theehuis De Bosrand het kampvuur en staat de warme chocolademelk en glühwein voor je klaar.

De kosten zijn 5 euro, meedoen kan vanaf 6 jaar.

Aanmelden bij Theehuis De Bosrand via info@theehuisdebosrand.nl

Tot slot nog een paar tips van de boswachter: