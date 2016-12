NORG – Afgelopen woensdag vond in het Norger Molenduinbad een leuke activiteit plaats. Er was namelijk een Wipe Out baan opgezet, een baan in het bad met hindernissen in het zwembad en dat betekende rennen en klauteren, vallen, opstaan en weer doorgaan. En reken maar dat de kinderen van de basisschool dat fantastisch vonden. De deelname was dan ook groot. Ongeveer vijftig kinderen hadden zich via de activiteitenladder van de sport- en cultuurcoaches hiervoor opgegeven.