RODERESCH – Er was wat verwaring. Bert Jaap Darwinkel uit Roden vond volgens goed ingevoerde bronnen vorige week het eerste kievitsei van de provincie Groningen. Niet dus die van de gemeente Noordenveld. Toch? In werkelijkheid was er sprake van én die van Groningen én die van Noordenveld. Goede speurder die Bert Jaap, jaren geleden al door icoon Johan Baard getipt als zijn natuurlijke opvolger. Darwinkel vond het eerste kievitsei van de gemeente in Roderesch op een van de akkers van broer Brink. Johan Baard, die meer dan dertig keer het eerste ei vond, ging mee om samen met Darwinkel bij de vindplek te poseren. Volgende week meer over de mogelijke wisseling van de wacht. Heeft Baard nu definitief zijn stokje doorgegeven aan Darwinkel, of…?