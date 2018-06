WK 2018: Wat doen onze buurlanden?

Wie tegenwoordig het bekende ‘Viva Hollandia’ van Wolter Kroes hoort, zal hier met gepaste weemoed aan terugdenken. Vooral de tekst ‘we zijn er weer bij en dat is príííííma’ doet pijn. Waar we eerst al het Europees Kampioenschap in Frankrijk misliepen, zijn we er ook in Rusland niet bij. Misschien ook maar beter, nu de relatie tussen Nederland en Rusland een dieptepunt lijkt te hebben bereikt. Toch blijft het pijn doen dat het land van grote voetballers als Cruijff, Van Basten en Robben er niet bij is deze zomer. Zeker als je nagaat dat er in de kwalificatie naar het WK mogelijkheden lagen. Toegegeven, Frankrijk is een maatje of twee groter dan Oranje, maar Zweden is dat toch niet? In de Friends Arena te Stockholm liet Nederland twee punten liggen, door een grove fout van Kevin Strootman en een onterecht afgekeurd doelpunt van Bas Dost. De twee punten die Nederland daar liet liggen, bleken achteraf cruciaal voor het niet bereiken van de play-offs. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. Oranje is er – dertig jaar na het winnen van het Europees Kampioenschap – niet bij en dus kunnen wij zonder enige vorm van spanning, kijken hoe bijvoorbeeld de Rode Duivels en Die Mannschaft het er af zullen brengen.



Duitsland

Bij onze vrienden van Die Mannschaft zien wij dat Leroy Sané niet in de selectie is opgenomen. De vleugspeler van Manchester City blijft thuis, ten faveure van Julian Brandt. Opmerkelijk, want Sané scoorde afgelopen seizoen veertien doelpunten en was zeventien keer de aangever. Concurrent Brandt kan minder indrukwekkende cijfers overleggen, maar krijgt wel de voorkeur. Duitse kranten spraken er schande van en ook de louter genuanceerde Engelse krant ‘The Sun’ liet van zich horen. Met gevoel voor woordgrapjes kopten zij ‘In-Sane?’. Bondscoach Joachim Löw – die vier jaar geleden de wereldbeker omhoog hield na een bloedstollende finale tegen Argentinië – baart dus opzien met zijn keuze voor Brandt. Dit zorgt ervoor dat de speler van Bayer Leverkusen vrijwel direct onder een vergrootglas komt te liggen. Een slechte openingswedstrijd zal hem ongetwijfeld op kritiek komen te staan. Die openingswedstrijd spelen de Duitsers tegen Mexico op zondag 17 juni. Duitsland is dan de favoriet, maar kan de Mexicanen zeker niet onderschatten. Verslikte Oranje zich immers ook niet bijna in Mexico, tijdens de achtste finale op het WK 2014? In de groepsfase treft Duitsland verder nog Zweden en Zuid-Korea. Het moet raar lopen, willen onze Oosterburen geen groepswinnaar worden.

België

Ook bij onze Zuiderburen ontstond er enige consternatie over de selectieprocedure. Daar neemt bondscoach Roberto Martinez middenvelder Radja Nainggolan niet mee. Ook dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen, aangezien Nainggolan een uitstekend seizoen achter de rug heeft. De excentrieke middenvelder van AS Roma – die wordt gekenmerkt door zijn tattoos en bijzondere haardos – schopte het met zijn ploeg tot de halve finale Champions League. Dat hij een vaste waarde is gebleken voor een Italiaanse topploeg, is blijkbaar niet genoeg om deel uit te maken van de Belgische selectie voor het WK. Daar moet wel bij worden opgemerkt dat de selectie van de Rode Duivels zelden zó goed is geweest. De tijd dat een sluitpost van Willem ll – met alle respect voor Geert de Vlieger – eerste keeper van België was, ligt ver achter ons. Nee, bij onze Zuiderburen staan tegenwoordig absolute wereldtoppers in de basis en dus kan het gebeuren dat iemand als Nainggolan wordt thuis gelaten. De eerste wedstrijd van België spelen zij op maandag 18 juni. De wedstrijd tegen het nietige Panama moet een formaliteit worden voor de Rode Duivels. Überhaupt mogen de Belgen hun handjes dichtknijpen met de loting voor de groepsfase. Alleen Engeland vormt een probleem, maar winst tegen Tunesië en Panama moet ruim voldoende zijn voor de volgende ronde.

Mooie affiches tijdens de groepsfase

Vaak wordt gezegd dat een eindronde past begint in de knock-outfase. Toch staan er tijdens de groepsfase enkele absolute krakers op het programma. De eerste staat gepland op de tweede dag van het WK, wanneer Portugal en Spanje het tegen elkaar opnemen. Hieronder een aantal mooie affiches, die waarschijnlijk een hoop vuurwerk zullen opleveren.

Portugal – Spanje (vrijdag 15 juni, 20:00 uur)

Duitsland – Mexico (zondag 17 juni, 17:00 uur)

Brazilië – Zwitserland (zondag 17 juni, 20:00 uur)

Argentinië – Kroatië (donderdag 21 juni, 20:00 uur)

Duitsland – Zweden (zaterdag 23 juni, 20:00 uur)

Uruguay – Rusland (maandag 25 juni, 16:00 uur)

Engeland – België (donderdag 28 juni, 20:00 uur)

Favorieten

Wordt het WK wederom een prooi voor Duitsland of weet Brazilië de zesde wereldtitel in de wacht te slepen? Kan Frankrijk revanche nemen na de verloren EK- finale van twee jaar terug of weet outsider Uruguay met de weergaloze Luis Suárez hoge ogen te gooien? Hieronder de favorieten, gerangschikt volgens de redactie van de Krant.

Topfavorieten: Duitsland, Frankrijk, Brazilië, Spanje.

Gevaarlijke outsiders: België, Argentinië, Uruguay.

Overige kanshebbers: Engeland, Portugal, Kroatië.

Programma groepsfase WK 2018

Donderdag 14 juni

17.00 uur: Rusland – Saoedi-Arabië (Groep A) Uitslag: …………………………

Vrijdag 15 juni

14.00 uur: Egypte – Uruguay (Groep A) Uitslag: ………………………….

17.00 uur: Marokko – Iran (Groep B) Uitslag: …………………………

20.00 uur: Portugal – Spanje (Groep B) Uitslag: ……………………

Zaterdag 16 juni

12.00 uur: Frankrijk – Australië (Groep C) Uitslag: ………………..

15.00 uur: Argentinië – IJsland (Groep D) Uitslag …………………………….

18.00 uur: Peru – Denemarken (Groep C) Uitslag: ………………….

21.00 uur: Kroatië – Nigeria (Groep D) Uitslag: …………………

Zondag 17 juni

14.00 uur: Costa Rica – Servië (Groep E) Uitslag: …………………….

17.00 uur: Duitsland – Mexico (Groep F) Uitslag: ……………………..

20.00 uur: Brazilië – Zwitserland (Groep E) Uitslag: …………………..

Maandag 18 juni

14.00 uur: Zweden – Zuid-Korea (Groep F) Uitslag: ………………….

17.00 uur: België – Panama (Groep G) Uitslag: ……………………….

20.00 uur: Tunesië – Engeland (Groep G) Uitslag: ………………………

Dinsdag 19 juni

14.00 uur: Polen – Senegal (Groep H) Uitslag: ……………………………..

17.00 uur: Colombia – Japan (Groep H) Uitslag: ……………………………..

20.00 uur: Rusland – Egypte (Groep A) Uitslag: …………………………….

Woensdag 20 juni

14.00 uur: Portugal – Marokko (Groep B) Uitslag: …………………………

17.00 uur: Uruguay – Saoedi-Arabië (Groep A) Uitslag: ………………………….

20.00 uur: Iran – Spanje (Groep B) Uitslag: ………………………………

Donderdag 21 juni

14.00 uur: Frankrijk – Peru (Groep C) Uitslag: ……………………….

17.00 uur: Denemarken – Australië (Groep C) Uitslag: …………………….

20.00 uur: Argentinië – Kroatië (Groep D) Uitslag: …………………………….

Vrijdag 22 juni

14.00 uur: Brazilië – Costa Rica (Groep E) Uitslag: ……………………..

17.00 uur: Nigeria – IJsland (Groep D) Uitslag: ………………………

20.00 uur: Servië – Zwitserland (Groep E) Uitslag: ……………………..

Zaterdag 23 juni

14.00 uur: België – Tunesië (Groep G) Uitslag: …………………………

17.00 uur: Duitsland – Zweden (Groep F) Uitslag: ……………………….

20.00 uur: Zuid-Korea – Mexico (Groep F) Uitslag: …………………………

Zondag 24 juni

14.00 uur: Engeland – Panama (Groep G) Uitslag: ………………………..

17.00 uur: Japan – Senegal (Groep H) Uitslag: ………………………..

20.00 uur: Polen – Colombia (Groep H) Uitslag: ………………………

Maandag 25 juni

16.00 uur: Uruguay – Rusland (Groep A) Uitslag: ………………………

16.00 uur: Saoedi-Arabië – Egypte (Groep A) Uitslag: ……………………

20.00 uur: Iran – Portugal (Groep B) Uitslag: …………………………..

20.00 uur: Spanje – Marokko (Groep B) Uitslag: ………………………..

Dinsdag 26 juni

16.00 uur: Denemarken – Frankrijk (Groep C) Uitslag: …………………….

16.00 uur: Australië – Peru (Groep C) Uitslag: …………………………

20.00 uur: Nigeria – Argentinië (Groep D) Uitslag: ……………………………

20.00 uur: IJsland – Kroatië (Groep D) Uitslag: ………………………………

Woensdag 27 juni

16.00 uur: Zuid-Korea – Duitsland (Groep F) Uitslag: ……………………

16.00 uur: Mexico – Zweden (Groep F) Uitslag: ……………………………

20.00 uur: Servië – Brazilië (Groep E) Uitslag: …………………………….

20.00 uur: Zwitserland – Costa Rica (Groep E) Uitslag: …………………….

Donderdag 28 juni

16.00 uur: Japan – Polen (Groep H) Uitslag: ……………………….

16.00 uur: Senegal – Colombia (Groep H) Uitslag: ……………………..

20.00 uur: Engeland – België (Groep G) Uitslag: ………………………….

20.00 uur: Panama – Tunesië (Groep G) Uitslag: ……………………………..

