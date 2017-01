Wol? Allesbehalve wollig..

Anne Doorbos – met wol-allergie- opent expositie in K38

RODEN – De droge feiten. De sectie Beeldende Kunst van de Culturele Kring Roden organiseert van 7 tot en met 29 januari de tentoonstelling ‘Wool is Cool’. De expositie laat kunstwerken zien van zeven kunstenaars die allemaal geïnspireerd zijn door wol. De officiële opening van de expositie die in K38 plaatsvindt, wordt verzorgd door Anne Doornbos. Bijzonder, want Anne krijgt er bulten van. Van wol. Hij is er namelijk allergisch voor.

Waarom Doornbos dan toch de expositie opent? Wellicht omdat hij door de organisatie als wollig beschouwd wordt? ‘Nee hoor. Anne is Drents en houdt wat schaapjes. Die leveren wol. Bovendien weten we zo goed als zeker dat hij met een prachtig verhaal komt. Over wol en schapen, denken we. En het feit dat hij allergisch is voor wol maakt het eigenlijk alleen maar meer bijzonder’, zegt Janneke Ulrich namens de organisatie. Wol dus. Daar kun je wat van vinden. Onwillekeurig denk je – en niet eens onterecht- aan dames op leeftijd die breien. Met soms wel vier breinaalden. Sokken vooral, soms een sjaal, doe eens gek. Dat je met wol veel meer kunt, weten te weinig mensen. Een van de deelnemende kunstenaars, Janny Smit, levert het bewijs. Ze laat met wol lust en liefde zien, ze maakt ruimtelijk werk. Ze biedt werk dat nogal lichamelijk gericht is. Borsten van wol. De voorbijgaande roem van borsten; van stevig tot wat (of veel) minder stevig. Ze laat het allemaal met wol zien. ‘Nederland wordt steeds preutser. Mooi toch dat ik met iets wolligs laat zien dat het ook anders kan’, zegt Janny. De bunny? Janny maakt het. Ze maakt werken tot wel twee meter. Ze richt zich op karaktertrekken van mensen. Ze laat hoogmoed zien, mededogen en dus ook lust en liefde. En dat met materiaal afkomstig van het Drentse schaap. Want dat schaap levert doorgaans de beste wol. Bij de ene boer halen de kunstenaars gratis zakken vol op, in Balloo wordt de hoofdprijs gevraagd. Drentse wol is ook ideaal om mee te vilten. Behalve bijzonder werk van Smit, laten ook Joke Blauw, Margot Brekelmans, Ineke Carolus, Auk Dijkman, Truus Huijbregts en Gineke Luiken de meest uiteenlopende werken van wol zien. Nieuw is de interactieve tafel op de vier zondagen tijdens de expositie. Een tafel waaraan gedemonstreerd en gevoeld wordt. Waar bezoekers zelf aan de slag kunnen gaan. Ook zijn er workshops. Afra Hartog is er elke zondag. Ze doet aan naaldvilten; een geduldig werkje met vaak prachtig resultaat. ‘Naaldvilten is boetseren met vol’, zegt ze. Mensen kunnen het straks zelf proberen op de zondagen dus. Er komt een groot weefraam en tijdens de eerste zondag van de expositie breit Elsa Nijhof zonder breipennen, met armen en benen, dat doet ze logischerwijs met hele dikke wol, grappig om te zien. ‘Je moet tegenwoordig meer bieden. Mensen willen meer dan alleen kijken naar kunstwerken. Behalve het feit dat we echt de meest mooie kunst van wol gaan zien, is er tijdens deze expositie heel veel te doen en te zien’, besluit Ulrich.

‘Wolhater’ Doornbos opent de expositie op vrijdag 6 januari om klokslag 16.00 uur. De expositie is voor publiek toegankelijk van 7 tot en met 29 januari, van woensdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt twee euro, mensen tot zestien jaar mogen gratis naar binnen.