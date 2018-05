Wold & Waard showt burgemeester en wethouders eerste Nul op de Meter woningen

LEEK – In juni worden ze opgeleverd: 11 stuks Nul op de Meter-woningen in de nieuwe wijk ‘De Houtwallen’ in Oostindie. Reden voor het college van burgemeester en wethouders van Leek om even een kijkje te nemen bij de energiezuinige woningen van wooncorporatie Wold & Waard. Janneke Klijn, directeur-bestuurder van Wold & Waard leidde burgemeester Berend Hoekstra en wethouders Karin Dekker, Ben Plandsoen en Hans Morssink rond in een spiksplinternieuwe woning aan de Bostulp. De huizen zijn bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Zij betalen 580 euro huur en een energieprestatievergoeding van 110 euro. Een goede zaak, vindt Karin Dekker. “Oostindie staat bekend om de vrij dure woningen. Daar komt nu verandering in. De wijk is ook bereikbaar voor mensen met een laag inkomen. Een mooie ontwikkeling.” In juni worden de woningen opgeleverd. Het enige wat de nieuwe bewoners nog hoeven te doen is een gezellig tuintje aanleggen. Want dat is nu nog, zoals bij de meeste pas gebouwde wijken, een kale bedoening. De volgende nieuwbouwprojecten van Wold & Waard worden gebouwd zonder gasaansluiting. Bestaande woningen zullen op termijn worden gerenoveerd en ‘omgebouwd’ tot Nul op de Meter, laat Klijn weten.