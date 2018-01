Woldbloem verrast met herschreven stuk en dubbele jeugduitvoering

RODERWOLDE – Toneelvereniging Woldbloem is inmiddels al weer maanden druk aan het repeteren. In het weekend van 2 en 3 februari is het namelijk weer zover: de jaarlijkse uitvoering van Toneelvereniging Woldbloem uit Roderwolde. Dit jaar spelen zij ‘De klok op hol 2.0’, een vernieuwde versie van het stuk dat in 1995 al eens door Woldbloem ten tonele is gebracht. De voorstellingen vinden weer plaats in MFA de Doefkamp.

In 1911 zag de toneelvereniging uit Roderwolde het levenslicht. Inmiddels nadere zij het 110-jarig bestaan, maar nog steeds is de toneelvereniging springlevend. Met 25 volwassenen en liefst 19 jeugdleden, hebben zij een zeer brede en gezonde toneelvereniging staan. Saillant detail is de deelname van Jan Belga, die vorig jaar wegens gezondheidsproblemen niet ten tonele kon verschijnen. In ‘De klok op hol 2.0’ vervult hij de rol van Geert Weidemans, de kroegbaas – of in goed Drents: ‘kroegholder’ – van café Het Rode Hert.

De klok op hol 2.0

Het toneelstuk, dat in 1995 dus al werd opgevoerd, is in een nieuw jasje gestoken. De regie ligt in handen van Aaltje Blaauw, die de nobele taak heeft om de hoge verwachtingen van het publiek wederom tegemoet te komen.

Het origineel van dit toneelstuk werd geschreven door H. Karsten. Toneelvereniging Woldbloem nam het stuk onder handen en herschreef het, waardoor er nu een vrij nieuw en verrassend stuk uit is gerold.

Het stuk gaat over de kerkklok in het dorp. Tijden luidde de klok niet en nu lijkt deze opeens op hol te slaan. Ondertussen heeft Geert, de nieuwe eigenaar van café Het Rode Hert, wilde plannen met zijn kroeg. Het terras en de schuur wil hij aanpakken en in samenwerking met een bekende dj/caféhouder en de drie meest vermogende mannen uit het dorp zal een hippe discotheek moeten worden gerealiseerd. Hiervoor is veel geld nodig, maar dat lijkt niet het grootste probleem.

Als blijkt dat de grote stilte rond de kerk het gevolg is van een neergestorte en nu onbruikbare klok, komt de dominee vragen om hulp. Nu lijkt het fortuin minder groot dan verwacht, of toch niet?

Door het slimme plan van de serveerster, de dominee, Jo-Mandy en een heuse aartsengel, maakt de kerkklok overuren totdat er een nieuwe klok in de toren hangt. Het stuk belooft bovenal een bijzonder verhaal met hilarische wendingen.

Vreemde gasten

De jeugdafdeling van Toneelvereniging Woldbloem speelt op 28 januari twee voorstellingen in MFA de Doefkamp. Allereerst is daar het stuk ‘Vreemde gasten’, waarbij Barones Amalia vindt dat het personeel zich vreselijk misdraagt sinds Petra ‘Hotel Heideheuvel’ heeft geërfd. Maar Petra heeft wel wat anders aan haar hoofd. Het spookt immers in het hotel. Althans, dat vermoeden heeft ze. Ze hoort voetstappen op zolder en kleedjes en stoelen verdwijnen spoorloos. En wat is er toch met het portret van tante Petronelle, dat in de hal hangt?

Als de zonen van baron en barones van Avenzwaay ontvoerd worden en er twee ongure punkers in het hotel opduiken, belt Petra in paniek de politie. Of dat zo slim is, valt nog te bezien..

In dit vrolijke en spannende spel, duiken de meest ‘vreemde gasten’ op. Het belooft een spannend en grappig avontuur te worden.

Anneke wint een prijs

Anneke, een vrolijke meid die een safarireis naar Afrika heeft gewonnen ontmoet bij aankomst haar gids, die haar meteen een geweer in de handen wil drukken. Maar Anneke is helemaal niet van plan op dieren te gaan schieten. Er ontstaat een komische dialoog.

In een café ontmoeten de twee meiden Dora die op olifanten jaagt. Dat doet zij echter zonder een geweer en op een hele speciale manier. Die zij hun vertelt met de geweldige clou aan het eind.

Kaartverkoop

De kaarten voor de verschillende voorstellingen, zullen op woensdag 17 en vrijdag 19 januari in de verkoop gaan. Beide avonden zal de verkoop van 19:30 tot 20:30 uur duren in MFA de Doefkamp te Roderwolde. Voor eenieder die niet in de mogelijkheid is om kaarten te halen op woensdag 17 of vrijdag 19 januari, is er de mogelijkheid om online kaarten te bestellen via www.woldbloem.nl. De online verkoop begint vanaf woensdag 17 januari.

Kaarten voor het stuk ‘De klok op hol 2.0’ kosten €7,00 per persoon. Kaarten voor de jeugdvoorstellingen, kosten €4,00 per persoon.