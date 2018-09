RODERWOLDE – Tijdens de Open Monumentendagen zal Olie- en Korenmolen Woldzigt uiteraard te bezichtigen zijn. De molen in Roderwolde, met de bekende Meulenkaomer, zal op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur te bewonderen zijn. Dan wordt op ambachtelijke wijze olie geslagen. Dit gaat nog precies zoals dat in 1852 (166 jaar geleden!) al werd gedaan. Op zondag zal de molen eveneens van 11:00 tot 17:00 geopend zijn. Dan wordt echter géén olie geslagen. Op beide dagen is de toegang geheel gratis.