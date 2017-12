Wonderbaarlijke opleving Zevenhuizen zonder beloning

Thuisclub komt terug van 2-0; Eenrum gelukkigste in blessuretijd

ZEVENHUIZEN – Eenrum was uiteindelijk de gelukkigste in het topduel met Zevenhuizen. Gezien de hele wedstrijd was een puntendeling terecht geweest, Nick Rijzinga dacht daar anders over en dompelde Zevenhuizen in blessuretijd in rouw: 2-3. En dus smaakte het bier van Gezinus Oosterhuis na afloop bijzonder zuur.

Dat de ploeg uit De Marne zou winnen was niet geheel verrassend. In de eerste helft nam de ploeg van Jaap van der Ploeg met een 0-2 voorsprong al een voorschot op de overwinning. Het flink gehavende ‘Aainrum’ (zonder belangrijke pionnen als Milan Rutkowski en Enrico Rubio Garcia, terwijl op het laatste moment ook Tim Spijk nog moest afhaken) was in het eerste deel – na een openingsfase waarin het regende overtredingen en sprake van grimmige duels- het rood-zwart van Zevenhuizen de baas. Hoewel het eerste doelgevaar van Zevenhuizen kwam. Klaas Jelmsa kwam op snelheid door en schoot in de korte hoek. Vervolgens een mooie aanval via Jurjan van Esch, Dimitri de Jong trok voor, waarna Gert Bruins bij het scheiden van de markt de bal van de voet liet springen. Na een gelijkwaardig eerste half uur trok Eenrum de wedstrijd naar zich toe en viel ook de 0-1. Uit een hoekschop van Sander Smit kopte Nick Rijzinga van ver in. De bal was houdbaar, maar doelman liet de bal door de handen glippen: 0-1. Even later glipte Siebrand Solinger door de achterhoede, die niet ingreep. Solinger gaf de keeper met een schuiver in de verste hoek opnieuw het nakijken: 0-2. Zevenhuizen moest in deze fase even passen en viel helemaal terug. Bob Miedema, net als de technisch zeer vaardige en snelle Roy Kamps constant dreigend, maar zonder rendement, had de 0-3 op de schoen. De bal draaide van de paal weg. Overigens: er ging een overtreding van Eenrum aan vooraf, waarvoor de warrig leidende scheidsrechter Bloem niet floot. Aan het eind van de eerste helft drong ‘Zeuvenhuusn’ toch weer aan. Het combinatievoetbal leverde wel gevaar op, maar geen resultaat. Direct na de hervatting voorkwam Zevenhuizen-goalie Trienco Groefsema een derde treffer. Meteen daarna een tegenaanval, en wat voor één. Routinier Gert Bruins kwam in balbezit, wipte het ronde ding even omhoog en volleerde weergaloos binnen: 1-2. Het was ineens weer een wedstrijd. Zevenhuizen geloofde er weer in en liet zien over voetballende klasse te beschikken. Met name het duo Dimitri de Jong en Bruins. Maar ook Klaas Jelsma is een technisch knappe speler. Bruins had de smaak te pakken en schoot nog eens hard op het doel. Deze keer pakte Anton Brontsma de inzet. Maar het bombardement duurde voort. En het was Jurjan van Esch die ook uithaalde. Via via verdween de bal in het doel: 2-2! Op dat moment niet onverdiend. Het resterende deel was superspannend. Het was toch al een aantrekkelijk kijkspel. Zevenhuizen en Eenrum, dat is echt de top van de vijfde klasse. Beide ploegen zouden in de vierde klasse ook niet misstaan. Een mispeer – het is wel vijfde klasse- aan de kant van Zevenhuizen leidde weer tot een scoringskans voor de bezoekers, maar bij het uitkomen van de keeper mikte Kamps recht in handen van de sluitpost. Een zeer enerverend slot, in een zeer evenwichtige strijd, waarvan de afloop niet te voorspellen was. Zevenhuizen moest een paar keer hardhandig optreden bij schietkansen. Aan de andere kant moest Eenrum alle zeilen bijzetten. Dimitri de Jong was kansrijk met een soloactie. Tot ontsteltenis van veel toeschouwers werd De Jong teruggefloten en kreeg een vrije trap tegen, terwijl de balvaardige Zevenhuister werd vastgepakt. Of het uiteindelijk tot een doelpunt had geleid, kan niemand zeggen. Maar het was wel heel zuur, dat het winnende doelpunt aan de andere kant viel. Na een ultieme voorzet van Solinger raakte Rijzinga de bal van dichtbij vol: 2-3. Een laatste trap naar voren van Bernard Dik leverde niet alsnog gerechtigheid op. Eenrum was de gelukkigste. Het geluk van de koploper. Zevenhuizen is geen titelkandidaat nummer één, maar heeft zich opnieuw gemeld als promotiekandidaat.

Zevenhuizen-Eenrum 2-3 (0-2); Scoreverloop: 28. Nick Rijzinga 0-1, 37. Sybrand Solinger 0-2, 46. Gert Bruins 1-2, 58. Jurjan van Esch 2-2, 93. Nick Rijzinga 2-3; Scheidsrechter: Bloem (Groningen); Gele kaart: Bernard Dik, Timmermans, Jeroen Mulder (Zevenhuizen), Sander Smit, Sybolt Lindenbergh, Sigma van der Tuuk (Eenrum); Toeschouwers: 75

Opstelling Zevenhuizen: Trienco Groefsema, Bernard Dik, Sten Uitham, Bjorn Agema, Jeroen Mulder (Wienan Kobes), Otto Jelsma, Willem Timmermans, Klaas Jelsma, Dimitri de Jong, Gert Bruins, Jurjan van Esch

Opstelling Eenrum: Anton Brontsema, Sigmar van der Tuuk, Bas Hamminga, Siebrand Solinger, Sybolt Lindenbergh, Sander Smit, Roy Kamps (Bas Hamminga), Kevin Oostema, Mattheus Nube (Lammert Brinkhuizen), Tim Roelink, Bobo Miedema, Nick Rijzinga

Ster van het Veld: Klaas Jelsma (Zevenhuizen). Een speler van 20 jaar met toekomst. Liet zich in de beginfase al gelden. Een technisch knappe speler. Zevenhuizen komt eraan, met routine én jong talent.

De Tweede Bal

Eenrum heeft dezelfde clubkleuren als Zevenhuizen. Rood-zwart dus. Als reservetenues hebben ze zwart. Maar omdat er een shirt is gekrompen was dat geen optie. Daarom vandaag gele shirts. Krijgt het journaille keurig de rugnummers, blijken die totaal niet te kloppen. Want: de gele shirts gaan van 1 tot en met 16 en dat strookt weer niet met de andere shirts. Dus zien we ook andere nummers op de zwarte broekjes. Kortom: welkom in de vijfde klasse. Curieus verder is het incident met de schoenen van Sander Smit, waarvan de zool loslaat. De scheidsrechter laat niet toe dat deze vervangen worden. Zijn nieuwe schoenen moeten ook nog eens van de andere kant komen. Een heel gedoe om niks. Uiteindelijk gooit hij de kapotte schoenen over de omheining. Twee kleine jongetjes weten er wel raad mee. Kapot of niet, Sinterklaas staat voor de deur en de schoen moet nog worden gezet….