Woon jij in het duurzaamste huis van Noordenveld?

NOORDENVELD – De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform waar huiseigenaren hun ervaringen delen over duurzaam wonen. Trotse huiseigenaren kunnen hun woning het hele jaar door op de website aanmelden. Hiermee inspireren zij anderen bij het verduurzamen van hun woning.

Tijdens de Duurzame Huizen Route op zaterdag 3 en 10 november 2018 stellen huiseigenaren hun woning open. Bezoekers kunnen zo duurzaam wonen in de praktijk ervaren. Heeft u ervaring met duurzame maatregelen zoals aardgasvrij wonen, zonnecollectoren of een warmtepomp? Of wilt u juist bij anderen kijken hoe duurzaam wonen eruit ziet? Schrijf u in voor een bezoek of meld uw woning aan op de website van duurzamehuizenroute.nl/.

Juryverkiezing

Dit jaar zijn voor het eerst de verkiezingen van het ‘Duurzaamste Huis van Nederland’. Huiseigenaren maken kans om het leukste, beste, meest innovatieve en duurzaamste huis te worden. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Huiseigenaren kunnen tot 30 september hun woning op de website aanmelden en kans te maken op deze prestigieuze titel. Meer informatie vindt u op www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezingen. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de juryverkiezing.

Publieksverkiezing

Als inwoner van provincie Drenthe maakt u ook kans op de publieksprijs en de titel ‘ duurzaamste huis van de provincie Drenthe’. Vraag uw buren, vrienden, familie en collega’s een stem uit te brengen op uw woning. De winnaar van de provincie maakt kans op de landelijke publieksprijs. Meld uw huis aan op de website en doe mee!