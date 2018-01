 Workshop Burgernet en WhapsApp

NOORDENVELD – De politie en gemeente willen graag laten zien dat Burgernet en WhatsApp elkaar goed kunnen aanvullen en versterken. Voor mensen die mee willen werken aan een veilige buurt wordt er een workshop georganiseerd over het gebruik van Burgernet en WhatsApp op maandag 12 februari om 19.30 uur in het dorpshuis van Nieuw- Roden.

Wat is Burgernet?

Burgernet is een samenwerking tussen de politie, gemeente en burgers om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan een overval of beroving, diefstal of inbraak, vermissing of doorrijden na een aanrijding.

Waarom een preventie WhatsAppgroep?

Inmiddels zijn ook WhatsAppgroepen steeds meer actief in wijken. WhatsApp richt zich vooral op verdachte situaties, terwijl Burgernet zich richt op de zoekactie tijdens en kort na het misdrijf. De politie en gemeente stimuleren het opzetten van WhatsAppgroepen om elkaar te informeren over verdachte situaties. Buurtbewoners kunnen elkaar via de groep alarmeren en samen uitkijken of elkaar advies geven hoe te handelen.

Beide systemen zijn nu nog afzonderlijk van elkaar actief. De verwachting is dat beide systemen elkaar tijdens een zoekactie goed kunnen aanvullen en versterken.

Workshop Burgernet en buurtpreventieWhatsApp

Wilt u zelf een WhatsAppgroep oprichten of heeft u al een actieve WhatsApp groep? Kom dan gerust naar de workshop op 12 februari. Tijdens de workshop wordt informatie en tips gegeven over het opzetten en gebruiken van een WhatsAppgroep, en in combinatie met Burgernet. De workshop wordt georganiseerd door de politie en gemeente Noordenveld.

Iedereen is welkom op 12 februari om 19.30 uur in het dorpshuis van Nieuw-Roden (opgave is niet nodig).

Oefening

Op donderdag 1 maart 2018 wordt er samen met de gemeente Ooststellingwerf een oefening georganiseerd om het gebruik van Burgernet en WhatsAppgroepen in de praktijk te brengen. Iedereen die aangesloten is bij Burgernet en/of een WhatsApp groep kan deelnemen aan deze oefening. Meer informatie hierover wordt nog bekend gemaakt. (Foto: WhatsApp buurtpreventiegroep Norg)