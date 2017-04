VEENHUIZEN – Gemengd Koor Woudklank zingt donderdagavond 6 april The Crucifixion in de Koepelkerk in Veenhuizen. Dit is een Engelstalige passion van John Stainer. Het stuk is geschreven voor tenor- en bassolo, gemengd koor en orgel. De tekst van het werk, die het Bijbelse Lijdensverhaal op de voet volgt, is samengesteld door de geestelijke W.J. Sparrow-Simpson. The Crucifixion begint op het moment, dat Jezus met zijn discipelen aankomt bij de hof van Gethsemane. De discipelen kunnen niet wakker blijven en betuigen hun spijt. Hierna volgen de arrestatie, het verhoor en de veroordeling tot de kruisdood. De tocht naar Golgotha wordt uitgebeeld in een mars, gespeeld op het orgel. The Crucifixion wordt afgesloten met een hymne: “For the love of Jesus” en een simpel “Amen”. Woudklank zingt the Crucifixion samen met tenor Martin Sprenger en bas Peter van Dijk-Veldkamp. Begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Lukas Jan Schoonbeek. Het geheel staat onder leiding van dirigent Wim Opgelder. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is om 19.00 uur open. Kaartjes kosten tien euro en zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Daan Nijman, koorleden van Woudklank en bij de kerk voorafgaand aan het concert.