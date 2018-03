Yara Moorman uit Roden naar het wereldkampioenschap in Detroit

RODEN – Van 25 tot en met 28 april 2018 mag Yara Moorman uit Roden samen met nog vijf meiden naar het wereldkampioenschap van de FLL, First Lego League in Detroit. Op donderdag 1 maart 2018 heeft wethouder Henk Kosters de meiden een cheque van € 1.500,- uitgereikt.



Innovatie

Wethouder Kosters: “De meiden hebben onderzoek gedaan naar innovatie met als thema ‘Vermindering drinkwatergebruik door een innovatieve douchebak’. Douchewater wordt hierbij opgevangen en hergebruikt als spoelwater voor het toilet. Dit geeft een reductie van 25% op het drinkwater. Wereldwijd is er steeds minder zoet drinkwater. De oplossing van deze meiden draagt bij aan besparing van water(gebruik). Deze innovatieve vinding past perfect in de filosofie van onze Omgevingsvisie. Hierin staat dat inwoners, bedrijven, gemeente en instellingen zich inzetten voor duurzaam watergebruik door zuiniger gebruik van drinkwater, toepassing van een gescheiden rioleringsstelsel en hergebruik van regenwater. Indrukwekkend om te zien dat er al op deze leeftijd zulke resultaten bereikt kunnen worden.”

First Lego League

Het meidenteam Pretty Smart POWER Girls doet mee aan de FLL® (www.firstlegoleague.nl). Dit is een wedstrijd voor jongeren tussen de 9 en 15 jaar om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten met een thema. De kinderen werken in teams en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale finales. Het team met deelnemers uit Zuidhorn (vijf) en Roden (één) heeft de regiofinale op de Hanzehogeschool in Groningen gewonnen en daarna de Beneluxfinale in Leeuwarden. Aan de wedstrijd deden 54 teams uit Nederland en België mee. Zij hebben zich hiermee gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap in Detroit (VS).



Wereldkampioenschap

De meiden nemen eind april in Detroit deel aan de FIRST Championship, met ongeveer 10.000 deelnemers, om te laten zien wat ze kunnen. Om daar te komen is nog flink wat geld nodig voor de vliegtickets en hotelkosten. Ook willen de meiden voor die tijd nog een stap dichter bij de oplossing van het probleem van drinkwaterschaarste komen. Onder leiding van hun coaches Raymond Hendriks en Mariëlle Hoexum zijn ze hier nu volop mee bezig.

LEIS

Het team Pretty Smart POWER Girls heeft als basis de LEGO Education Innovation Studio (LEIS) in Noordhorn van Stichting LEIS (www.stichtingleis.nl). Deze stichting heeft als doel het ontwikkelen van interesse in Wetenschap en Techniek en van 21th Century Skills bij kinderen en (jong)volwassenen. Met de deelname aan de FLL, maar ook door het geven van techniek- en programmeerworkshops en -lessen, werkt Stichting LEIS aan het behalen van haar doelen. Het gaat hierbij om techniek, programmeren en een creatief oplossend vermogen voor (wereld)problemen. Dit jaar was het thema Hydro Dynamics.