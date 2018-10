Yvonne viel 17 kilo af in 4 maanden dankzij begeleiding van Contour Plus

‘Ik zag mezelf in bikini en was trots’

Veel vrouwen zullen het ongetwijfeld herkennen. Moedeloosheid, wanneer de zoveelste poging om rigoureus af rekenen met die overtollige kilo’s is mislukt. Lijkt een dieet eindelijk te werken, eenmaal op streefgewicht en het zit er zo weer aan. Terug bij af. Zo ook bij Yvonne uit Roden. Helemaal zat was ze van haar lijf. Het roer moest om. Via Google kwam ze bij Margriet Stroetinga van Contour Plus terecht. Kritisch was ze, toen ze de studio aan de Kanaalstraat instapte. Waarom zou dit wél werken? Maar de vibe was goed, het gesprek met Margriet prettig en ze besloot het een kans te geven. Op 28 mei van dit jaar startte ze, nu, begin oktober is ze 17 kilo kwijt. “Ik zag mezelf in bikini, en was trots. Zo kan ik wel naar het zwembad, dacht ik.”

Yvonne was heel duidelijk toen ze binnenkwam, vertelt Margriet Stroetinga die 10 jaar geleden haar afslankstudio startte. Ze wilde snel van haar overtollige kilo’s af. Van alles had ze al geprobeerd: van Sonja Bakker tot Atkins, van een diëtiste tot een speciaal afvalprogramma van Achmea. Iedere poging strandde. “Aanvankelijk ging het goed en als de periode van (meestal) 10 weken erop zat ging het mis. Dan moet je alles zelf doen. Maar je bent zelf je allergrootste vijand”, verklaart Yvonne. “Het prettige bij Margriet is dat ze je blijft coachen op plezierig en positieve wijze. Tijdens het wekelijkse één op één gesprek van een half uur bespreekt ze het behaalde resultaat, vraagt ze hoe het gaat en waar je mogelijk tegenaan loopt. Een open en eerlijk gesprek. Feestjes bijvoorbeeld, daar kon ik als een berg tegenop zien. ‘Helemaal niet nodig’ , zei Margriet. Om vervolgens te vertellen wat ik allemaal wél mag. En dat is behoorlijk veel.”

Combinatie

Het succes zit hem in de combinatie. Twee keer per week een half uur sporten in een warmtecabines én ondersteuning in je voeding. Hierin is veel mogelijk, zo ook met behulp van de ondersteunende producten van Medislank waardoor je versneld en veilig je overtollige kilo’s oplost, weet Margriet. “Allemaal gezonde eiwitrijke producten waaraan je zelf verse groenten, vis of vlees toe kunt voegen. Ben je eenmaal op gewicht, heb je de producten van Medislank niet meer nodig. Gezond koken zit dan namelijk in je systeem. Veel mensen denken wel dat ze gezond eten, maar ondertussen zitten veel zogenaamde ‘gezonde’ maaltijden bomvol calorieën. De marketing geeft vaak een vertekend beeld.” Yvonne koos voor de producten van Medislank. Maar dat is slechts een van de vele mogelijkheden, verduidelijkt Margriet die ook voedingsdeskundige is. “Het gaat erom dat je een plan maakt dat bij iemand past. We hebben alles in huis op het gebied van gewichtsafname. En je kunt heerlijk gezond eten zónder dat je je een konijn voelt. Daar help ik graag bij.”

Blijvend resultaat

Door oefeningen te doen in de warmtecabines verbeter je je figuur en krijg je zelfs dat allerlaatste vetrandje eraf, verzekert Margriet. “Door de warmte verbrand je lokaal vet en corrigeer je je figuur. Dat bereik je in geen enkele sportschool. Uit onderzoek is gebleken dat 93 procent van de vrouwen die 15 kilo zijn afgevallen het er na een jaar weer bij hebben. Dat is hier andersom, dat durf ik voor honderd procent te beweren. De kunst van op gewicht blijven is het tijdig oplossen.”

