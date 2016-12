Zakenkring Roden overweegt ophalen afval uit te besteden

RODEN – De Zakenkring Roden is niet zo gelukkig met het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Zij vrezen dat het één keer per maand legen van de grijze container voor problemen gaat zorgen bij veel bedrijven. Daarom heeft de ondernemersclub bij vijf verschillende partijen een offerte aangevraagd om het afval op te halen. SUEZ bleek de goedkoopste: voor een rolcontainer van 240 liter betaalt de ondernemer bij 2 keer per maand legen 19,29 euro. Mochten de ondernemers hiermee akkoord gaan, denkt de Zakenkring erover om de afvalstoffenheffing bij de gemeente opzeggen.