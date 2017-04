Zakenkring Roden wil Sint Maartenfeest

RODEN – In Het Wapen van Drenthe belegde Zakenkring Roden afgelopen dinsdag een ledenvergadering. Het was de eerste officiële vergadering die voorgezeten werd door de nieuwe voorzitter Johan Hummel. Terwijl Hummel debuteerde, werd afscheid genomen van bestuurslid Alex Vijfschaft. Een deel van de vergadering stond in het teken van de gloednieuwe website Winkelhartroden.nl waarop alle centrumbedrijven prachtig gepresenteerd zijn. Hoewel nu al dik in orde, wordt achter de schermen gewerkt aan fase 2 en 3 waardoor Roden zich nóg beter presenteert aan het winkelend publiek. Verder sprak Zakenkring Roden nogmaals de wens uit om te komen tot een gezamenlijk Sint Maartenfeest met een lampionnenwedstrijd en muziek. Eigenlijk wilde de Zakenkring een dergelijke activiteit al in 2016 organiseren. Dit bleek vergunning-technisch echter niet mogelijk. Om de activiteiten in het centrum van Roden voort te kunnen zetten, zullen de leden – mits akkoord- op jaarbasis ietsje meer aan contributie gaan betalen. ‘En we zullen gewoon heel actief moeten blijven’, benadrukte Hummel het belang van een bruisend en levendig Roden. Hummel liet verder weten dat er op dit moment ook in het kader van de centrumvisie en de werkzaamheden op de Albertsbaan frequent en goed contact is met de gemeente. Namens de Zakenkring sprak erevoorzitter Jan Spandaw nog over de onlangs overleden Henk Hendriks, gevolgd door een indrukwekkende minuut stilte.