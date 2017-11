Zakenkring Roden zet vraagtekens bij startdocument Centrumontwikkeling

Plannen van college ‘niet concreet en onderbouwd’

RODEN – Begin november presenteerde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld, het startdocument voor de Centrumontwikkeling Roden. In het document wordt kritisch gekeken naar het centrum van Roden, dat volgens wethouder Henk Kosters hét centrum in de regio-driehoek Groningen-Assen-Drachten is en moet blijven. Over het startdocument werd door de wethouder enthousiast gesproken, al gaf hij er ook bij aan dat de plannen nog verder moeten worden uitgewerkt. Zakenkring Roden heeft echter in een reactie laten weten nog enige duiding te missen.

In een reactie laat Johan Hummel, voorzitter van de Zakenkring Roden e.o., weten het vooral belangrijk te vinden dat de vaart erin wordt gehouden. ‘Dit conform de afspraken in het rapport ‘Steen in de vijver’’, zegt Hummel. In dit gezamenlijke rapport wordt geopperd in de nieuwe ontwikkelingen omtrent het centrum van Roden vlot door te zetten. De zakenkring vindt de plannen – zoals die nu gepresenteerd zijn – niet concreet genoeg. En daarom heeft de Zakenkring nu zelf concrete plannen laten ontwikkelen. ‘Dat zijn plannen waar ook de verschillende belangpartijen achterstaan’, zegt Hummel. Met de belangpartijen wordt in dit geval gedoeld op de bewoners, ondernemers en het vastgoed. ‘We willen de daad bij het woord voeren, anders komt een nieuwe termijn van ons Ondernemersfonds onder druk te staan en dus ook de cofinanciering van het plan’, zegt Hummel. In de plannen, ontwikkelt door de Zakenkring, is volgens hem met alles rekening gehouden. ‘Het zijn plannen die een hoge mate van realiteitszin hebben en waar een grondige studie aan vooraf is gegaan. Plannen waar de auto nog steeds in het straatbeeld aanwezig is, hetzij op een meer gestructureerde manier.’

Wethouder Kosters gaf vorige week in een interview met deze krant aan, dat er opnieuw moet worden gekeken naar de parkeervoorzieningen in Roden. Hetzij door de parkeerplaatsen in het centrum opnieuw aan te pakken en waar nodig te herstructureren, hetzij door autoverkeer in het centrum te ontmoedigen. Ook de eventuele aanleg van parkeerbrinkjes kwam aan bod. Volgens de Zakenkring is het niet verstandig om het parkeeraanbod in het centrum aan te pakken. ‘Recent onderzoek wijst uit dat de Drent dat winkelcentrum opzoekt waar de auto nog steeds welkom is. Wij laten plannen zien waarin gratis parkeren dicht bij de winkels, prima samengaat met een gezellig winkelcentrum waar ook de fietser en voetganger veilig over straat kunnen. Dit is ons op de Albertsbaan immers ook gelukt’, aldus Hummel.

De Zakenkring hoopt dat hun plannen een logisch vervolg krijgt op de nieuwe Albertsbaan en dat de plannen aansluiting vinden op de andere ontwikkelingen die hiermee raakvlakken hebben. De plannen die de Zakenkring hebben gevormd, zijn volgens hen namelijk concreter en realistischer dan de plannen in het startdocument Centrumontwikkeling. De indruk van de Zakenkring is dat het rapport veel achtergrondinformatie en context mist. Zo staat in een brief, die zij aan Henk Kosters stuurden, te lezen dat zij ‘teksten niet sterk of helemaal niet onderbouwd’ vinden. Even verderop wijzen zij op een gebrek aan uitleg over hoe het onderzoek in het startdocument is uitgevoerd. De gemeente rept in het startdocument namelijk over een onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren, waarin de wensen van Rodenaren zijn onderzocht. De Zakenkring vindt dat ‘het leest alsof er in de kern geen duidelijkheid is, het doel niet concreet en dit de uitvoerbaarheid van de thema’s op een programmatische en integrale manier lastig maakt.’

Wethouder Kosters laat in een reactie weten eerst voornemens te zijn om te reageren op de Zakenkring, alvorens hij reageert op vragen uit de media. In ieder geval is het duidelijk dat het laatste woord over het startdocument nog niet gesproken is. In december zullen de plannen door het college worden gepresenteerd aan de raad. De Zakenkring zal deze presentatie ongetwijfeld geïnteresseerd volgen en haar ongezouten mening niet onder stoelen of banken steken. Het startdocument Centrumontwikkeling houdt de gemoederen in Roden in ieder geval flink bezig.

Opmerkelijk

In het startdocument staat te lezen dat het college plannen heeft om een soort café in het gemeentehuis te realiseren, dat werkgelegenheid zal verschaffen voor mensen met een beperking. Enkele leden van de Zakenkring vinden dit op zich geen gek plan, maar noemen het ‘opmerkelijk’ dat de plaatselijke horeca hierin (nog) niet benaderd is. Zij vinden namelijk dat zij in deze plannen best betrokken mogen worden.