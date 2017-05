Zaterdag 20 mei: Open dag bij high tech bedrijf VDH Products

RODEN – Ooit metaal gesneden met water? Of een robot de hand geschud? En wat te denken van voelen wat een digitale sensor ‘voelt’ of zélf ‘iets digitaals toevoegen’ aan de werkelijkheid? Het kan allemaal tijdens de High Tech Ontdekkingsroute op zaterdag 20 mei tijdens de landelijke Dutch Technology Week. Dan openen de high tech bedrijven van Innovatiecluster Drachten hun deuren voor publiek. In Roden is dat VDH Products. Jonge techneuten, nieuwsgierige talenten en alle andere geïnteresseerden zijn welkom vanaf 11.00 uur.

Wie komt krijgt volgens directeur Henk Westera van VDH Products écht een kijkje in de high tech keuken van Noord-Nederland. ,,De rondleidingen gaan door de productiehallen en laboratoria van de bedrijven van ons cluster, waardoor je écht oog-in-oog komt te staan met zeer hoogstaande techniek. Zo willen we laten zien dat werken met techniek leuk is en bovendien spannend en inspirerend kan zijn.’’ Volgens Westera is de ontdekkingsroute van de Dutch Technology Week dé manier om kennis te maken met techniek. ,,Hoe leuk is het om zélf te experimenteren met sensoren?’’

Big 5

Tijdens de ontdekkingsroute door de verschillende bedrijven maak je kennis met de ‘big 5’ van de high tech: robotisering, 3D printing, augmented reality, all electric propulsion en visual intelligence. Bij BD (Drachten) maak je kennis met moderne en innovatieve oplossingen voor de medische microbiologie. WhisperPower (Drachten) toont onder andere de solarboat die vorig jaar heeft meegevaren met de Dutch Solar Challenge. Bij YP Your Partner (Drachten) kun je de Microsoft Hololens proberen en zélf ervaren wat ‘augmented reality’ is. Delta Instruments (Drachten) toont hoe je aan melk kunt zien of een koe blij is of niet. VDH Products (Roden) laat je aan de hand van sensoren allerlei metingen en proefjes doen. Bij Kwant Controls kun je zien hoe je met één joystick een reusachtig schip kunt besturen. En bij Resato (Assen) zie je hoe met water het dikste metaal kunt snijden en hoe auto’s op waterstof getankt worden.

Programma High Tech Ontdekkingsroute

Start om 11.00 uur op de volgende locaties:

Drachten, Marconilaan 6 – BD, Delta Instruments, YP Your Partner en Whisper Power,

Sneek, Voltastraat 3 – Kwant Controls,

Roden, Productieweg 1 – VDH Products,

Assen, Duitslandlaan 1 – Resato.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie over de open dag, alle locaties en het programma onze website: https://www.icdrachten.nl/onze-deuren-gaan-open