Zaterdag open bedrijvendag in Noordenveld

NOORDENVELD – Aankomende zaterdag is het open bedrijvendag in Noordenveld. Zes uiteenlopende bedrijven uit de gemeente Noordenveld openen op 4 novembervan 10.00 uur tot 16.00 uur hun deuren voor het groter publiek. Heeft u altijd al eens een kijkje achter de schermen willen nemen bij één van de volgende bedrijven dan is dit je kans. De onderstaande bedrijven doen mee:

Partyservice Freek Albertema

Tijdens de openbedrijven dag kunt u komen kijken in de keuken van Albertema en laten ze zien wat de ontelbare mogelijkheden zijn in het bedrijf. U ziet de bakker aan het werk, het assortiment voor de komende feestdagen wordt gepresenteerd en het magazijn is omgetoverd tot een sfeervol terras. Partyservice Freek Albertema is gevestigd aan de Havenstraat 9 te Peize.

Fijnmechanische Techniek Roden

Tijdens de openbedrijven dag laat het bedrijf u zien hoe van een digitaal model een echt onderdeel wordt gemaakt. Ook het verschil tussen 3D printen en 3D verspanen wordt uitgelegd. Als u met eigen ogen wilt zien hoe van een digitaal model een echte machine wordt gemaakt, dan is dit uw kans. Bezoek het bedrijf tijdens de openbedrijven dag aan de Hagen 14 te Roden.

Vluchtelingenwerk Noord Nederland

Heeft u altijd al willen weten hoe de procedure voor een vluchteling in zijn werk gaat en wat vluchtelingenwerk nou precies doet? Op een laagdrempelige manier en zonder verwachtingen staat vluchtelingenwerk graag voor u klaar tijdens de openbedrijvendag aan de Nijverheidsweg 2a in Roden.

Het Meubelpalet

Tijdens de openbedrijven dag kunt u een kijkje nemen in de showroom en de werkplaats van het Meubelpalet en kunt u deelnemen aan diverse workshops waaronder het werken met een bovenfrees. Ook gaan enkele medewerkers laten zien en vertellen wat zij zoal doen. U bent welkom om kennis te maken met de producten en de sfeer te proeven aan de Haulerwijksterweg 17 te Een.

Autobedrijf de Westerd

Tijdens de openbedrijven dag kunt u zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt wanneer u uw auto naar de garage brengt. Een onderhoudsbeurt, het verwisselen van een band op een velg, het uitbalanceren van een wiel, maar ook schade-herstel werkzaamheden. Kom langs op 4 november aan de Westerd 15 te Peize.

Manfred Loohuis

Tijdens de openbedrijven dag kunt u in de showroom verschillende voorbeelden van glas, deuren, kozijnen en alle mogelijkheden van een tuinkamer en de windschermen bekijken. Door het plaatsen van kunststof kozijnen met bijpassend glas kunnen klanten hun woning goed isoleren. Er is veel keuze in de manier waarop er geventileerd kan worden, hierover wordt tijdens de open dag informatie over gegeven. Daarbij geven zij ook advies over de beste inbraak vertragende opties. De koffie staat klaar aan de Havenstraat 4 te Peize.