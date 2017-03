Zeemeermin (of -man) worden? Zo geregeld bij Zwembad de Hullen

RODEN – Met zo’n heerlijk grote vin sierlijk door het water spartelen. Zwemmen als een zeemeermin. Of –man. Kom op, wie droomt er niet van? Die droom zou maar zo eens uit kunnen komen. Want ‘Wordt Zeemeermin’ geeft op 6 mei in Zwembad de Hullen een unieke FinFun zeemeermincursus.

In 2 uur tijd leer je voor 50 euro zwemmen als een volwaardig zeemeermin of –man. En het leuke is dat je tijdens de les ook je onderwatertechniek verfijnt en je ademhaling leert beheersen. De meiden zwemmen met een speciale FinFun Mermaid Tail, terwijl jongens met haaienvinnen leren zwemmen. Diploma B is wel een vereiste, wil je je zeemeermindiploma aan de wand kunnen hangen. Nieuwsgierig? Check dan dit: www.facebook.com/wordzeemeermin