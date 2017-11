Zeemeerminnen in het Molenduinbad in Norg

NORG – Afgelopen zaterdag werd het water van het Molenduinbad gekleurd door 11 mooie Zeemeerminnen voorzien van gekleurde staarten. Veel jongedames (vaak ook oudere) dromen hoe het zou zijn als Zeemeermin. Er worden veel filmpjes gekeken en gefantaseerd hoe het zou zijn om te zwemmen met een staart. Voor deze 11 jonge dames zijn dromen uitgekomen want ze mochten zwemmen als een echte Zeemeermin.

Dit is natuurlijk niet iets wat je direct kan. Eerst kregen de jongedames uitleg op de kant. Hoe je de Zeemeerminslag moet maken dus het bewegen van de benen vanuit de heupen. Ook aandacht voor de ademhaling omdat iedereen gewent is een flinke hap lucht mee onderwater te nemen. Gelukkig wisten ze allemaal dat een ballon met lucht ook naar boven wilde.

Hierna was het moment aangebroken om de staart aan te trekken en echt te gaan zwemmen als een Zeemeermin. Dit is moeilijker dan het lijkt maar iedereen had toch redelijk snel de “slag” te pakken. Ook was er aandacht voor de veiligheid en wat te doen als je vin van je voeten schiet. Na diverse oefeningen was het tijd voor een korte pauze om even de benen te strekken.

Na de pauze mochten de Zeemeerminnen door de hoepel zwemmen waarbij de onderwaterfotograaf foto’s nam van deze prestatie. Een mooi aandenken aan deze onvergetelijke middag. De zeemeerminnen kunnen nu aan Oma en Opa maar ook aan vriendjes en vriendinnen laten zien wat zij hebben beleefd. Na het vrij zwemmen was het tijd om af te sluiten met een “bommetje”en de Diploma uitreiking.

Gezien het applaus van de ouders, Oma’s en Opa’s en andere familieleden was iedereen zeer trots op de prestaties van de Zeemeerminnen. Iedereen is dan ook met een tevreden gevoel naar huis gegaan en zal er nog veel over gesproken worden.

B&W Fotografie organiseerde dit samen met het Molenduinbad zoals zij dit met meerdere zwembaden doet in Groningen en Drenthe. Zij willen de beleving van de fenomeen zo dicht mogelijk bij de kinderen brengen. Ook zij hebben weer genoten van deze middag waarin zij dromen waar hebben gemaakt.