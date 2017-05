Zeilclubdag ZKZM weer een succes

NIETAP – Afgelopen zaterdag is met succes de open zeilclubdag van de zeilvereniging ZKZM op het Leekstermeer gehouden, mede mogelijk gemaakt door Cnossen Watersportcentrum. Het weer was ideaal om te zeilen en diverse kinderen hebben hun eerste zeilervaring opgedaan. Naast de kinderen waren de ouders niet minder enthousiast en een enkele ouder stapte zelf in een optimist. Heb je de open zeilclubdag gemist, hou je van actie, sport, water en uitdaging, ZKZM zeilt iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur op het Leekstermeer. Voor meer informatie kijk op www.zkzm.nl.