Zestig leerlingen als supporter naar Ahoy

RODEN – Zestig leerlingen van OBS de Poolster gaan op donderdag 14 december per bus naar Ahoy. Dit doen zij om het schoolorkest van de Poolster te ondersteunen in. Zij gaan dan, in het bijzijn van koningin Maxima, meespelen in het Kerst Muziekgala. Het schoolorkest van de Poolster mag optreden in Ahoy, omdat zij de grote winnaars van ‘Lang Leve De Muziekshow’ in de provincie Drenthe zijn. Winnaars uit alle provincies, krijgen de kans om voor de koningin op te treden. Dit doen zij in samenwerking met –spreekwoordelijk- grote artiesten, zoals bijvoorbeeld Roel van Velzen.

Het college van burgemeester en wethouders vindt ontwikkeling op het gebied van cultuur ontzettend belangrijk, en reageerde verheugd op het nieuws vanuit Nieuw-Roden. ‘Het is een bijzondere prestatie en iets wat wij zeker toejuichen. Het leek ons daarnaast leuk om er voor te zorgen dat het schoolorkest eigen support mee zou nemen. Daarom hebben wij besloten zestig leerlingen, afkomstig uit de groep 6,7 en 8 van de Poolster, de kans te bieden om het Kerst Muziekgala bij te wonen’, zegt wethouder Alex Wekema.

Jan Timmer, directeur van OBS de Poolster, is blij met de extra kaarten die de gemeente beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast benoemt hij de voorbeeldfunctie die het schoolorkest van de Poolster heeft. ‘Niet alleen biedt het koor een hoop plezier, vrolijkheid en aandacht voor cultuur op onze school, het is provinciaal ook een voorbeeld’, zegt hij. Daarmee doelt hij op de uitverkiezing van ‘voorbeeldschool’, waarmee zij van het rijk een subsidie van drie jaar ontvingen. Deze subsidie werd toegewezen door het Fonds voor Cultuurparticipatie, naar aanleiding van het projectplan wat de Poolster schreef. Het verdelen van de kaarten was nog wel een klusje. ‘We kregen zestig extra kaarten van de gemeente, en daar zijn we erg blij mee. De kaarten zijn redelijk prijzig en dus kan niet iedereen mee naar Rotterdam. De kaarten zijn eerlijk verloot. Het bijzondere aan ons schoolorkest is het brede draagvlak. Er zijn veel kinderen, maar ook ouders die meewerken aan het orkest.’

Het concert in Ahoy begint rond 15:00 uur. Dat wil zeggen dat de leerlingen ’s ochtends vertrekken en pas ’s avonds laat weer thuis zullen zijn. Het vervoer wordt door OPON betaald.