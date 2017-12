Zevenhuizen mist B-finale; Veenhuizen met hakken over sloot

B-toernooi Leekster Voetbalgala

LEEK – Zevenhuizen heeft zich niet voor de tweede achtereenvolgende jaar geplaatst voor de B-finale van het Leekster Voetbalgala. Waskemeer versperde de weg naar de eindstrijd. Zevenhuizen drong wel door tot het hoofdtoernooi, evenals Haulerwijk za en Veenhuizen.

Een mooi eerbetoon voor Ko van Wijk, die samen met kleinzoon Twan de aftrap verrichtte voor de 32 editie. Haulerwijk was ingedeeld in Poule A, met Harkema Opeinde, Donkerbroek en debutant Boornbergum. Harkema Opeinde toonde zich de sterkste. Dat bleek al in de eerste wedstrijd, die Haulerwijk met 5-0 verloor. In de tweede wedstrijd herstelden de oranjehemden zich door na een spannende strijd Boornbergum terug te wijzen. In de laatste wedstrijd schoot Haulerwijk met scherp: 8-1 tegen Donkerbroek. Haulerwijk eindigde als tweede met zes punten. Het doelsaldo was bijzonder gunstig voor Haulerwijk, dat met één been in het A-toernooi stond. In Poule B viel Veenhuizen zwaar tegen. Meest dramatisch was de 5-1 nederlaag tegen een pover Ezinge, dat slechts één man op de bank had. De blauwen, die zeer productief zijn in de competitie, sprongen erg slordig met de kansen om. Een technisch veel minder Ezinge bleef eenvoudig op de been en counterde naar liefst 5-1. Ezinge eerste, Veenhuizen tweede in de poule, en afhankelijk van de andere nummers twee voor kwalificatie. Poule C was duidelijk voor Zevenhuizen. Meest opmerkelijke wedstrijd was het duel tegen FC Fochteloo, met oud-Zevenhuizen-speler Martin Douwsma in de gelederen. Zevenhuizen won tegen het rood aangelopen Fochteloo (rode kaart wegens natrappen). Dimitri de Jong en Jurjaan van Esch zorgden voor een 2-0 zege. Waskemeer won poule D. Waskemeer, met Roder inbreng van Mitchell Schievels (ONR) en Freddie van der Velde, behaalde als enige negen punten. In de eerste halve finale rekenden de Harekieten resoluut af met Ezinge, terwijl in de tweede halve finale Waskemeer Zevenhuizen bedwong: 3-2. Na de 2-0 voorsprong voor Waskemeer kwam Zevenhuizen nog knap terug tot 2-2, maar wist het slimmere Waskemeer de 3-2 winst nog over de streep te trekken. Waskemeer hield Zevenhuizen uit de B-finale en strijdt op de Gala-avond nu tegen Harkema Opeinde, waardoor het een Friese finale wordt. Harkema Opeinde, Haulerwijk za, Ezinge, Veenhuizen, Zevenhuizen, Houtigehage en Waskemeer hebben zich geplaatst voor het A-toernooi, dat op woensdag 27 december, donderdag 28 december en zaterdag 30 december wordt afgewerkt. Zevenhuizen treft daarin de streekgenoot De Wilper Boys en Nieuw-Roden, en verder Peize en VAKO. Zevenhuizen speelt woensdag. En in Poule H donderdag een pikant duel: Haulerwijk za versus Haulerwijk zo. Veenhuizen zit in Poule I, en krijgt te maken met Roden, VEV’67, OKVC en Opende. Deze wedstrijden zijn zaterdag 30 december.