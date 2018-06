Zevenhuizen niet klaar voor terugkeer vierde klasse

SVMH handhaaft zich eenvoudig; Carlo Roffel trefzeker

ZEVENHUIZEN – Zevenhuizen hunkert zo naar een terugkeer in de vierde klasse, maar in de eindstrijd, de derby tegen SVMH, waren de rood-zwarten zichzelf niet. Zevenhuizen verloor dan ook volstrekt kansloos van SVMH, dat zich daardoor handhaaft. Het werd 1-5 aan de druk bevolkte d’Olle Streek.

Voetballiefhebbers uit de hele regio kwamen naar d’Olle Streek voor de gemeentelijke slag (Leek versus Marum). Van Boerakker, De Wilp, Nieuw-Roden, Roden, Marum tot zelfs uit Eenrum. Het was ouderwets gezellig. ‘Zeuvenhuusn’ heeft het altijd moeilijk tegen SVMH, was de teneur in de bestuurskamer. Zevenhuizen had dan het thuisvoordeel, maar de ploeg uit Niebert en Nuis heeft de meeste ervaring: al voor de derde keer strijdend in de nacompetitie voor handhaving. Die nacompetitie leek voor Zevenhuizen een onhaalbare zaak. Pas in de tweede periode kwam er schot in. SVMH kende een formidabele start, maar daarna kwam de klad erin. Tot zover de bespiegelingen vooraf. Dan de wedstrijd, die erbarmelijk begon. Het was rommelig, lukrake trappen hoog de lucht in en geen enkele lijn in het spel. En vooral paniekvoetbal. Spanning en zenuwen speelden de spelers parten.

Pas na een kwartier een fatsoenlijk afstandsschot op doel, van Halbin Wiersema. Vervolgens kreeg Carlo Roffel het op zijn heupen. Roffel haalde uit voor een vrije trap, waarbij de Zevenhuizen-doelman met beide vuisten wegstompte. Vervolgens dook dezelfde Roffel in het strafschopgebied. Arbiter Roos zag het als een zwembadduik. Sport Vereniging Molen Horn was het meest aan de bal, voetbalde iets beter dan Zevenhuizen dat maar niet op gang kwam. Een van de weinige wapenfeiten was een doelpoging van Klaas Jelsma, die een stuiterende bal heerlijk op de slof nam. Roffel was aan de andere kant ongrijpbaar. De ex-Marumer schoot na een kort genomen hoekschop wederom op doel, Jeffrey de Jong pareerde met de voeten. Maar aansluitend een nieuwe corner, dit keer had Roffel wel succes en nu met het hoofd: 0-1. De voorsprong was verdiend. De rood-zwarten moesten uit de schulp komen en kwamen ook. En Zevenhuizen werd dreigender, er kwam meer snelheid in de ploeg, maar de ballen vielen voorin niet goed. Het was een kortstondige Zeuvenhuuster periode. De counters van SVMH waren gevaarlijk en doelrijp.

Vijf minuten voor rust draaide Roffel vanaf de zijkant de bal in de bovenhoek: 0-2. Een van de betere spelers van Zevenhuizen is Klaas Jelsma. Jelsma die handig om zijn man ging, strandde zelf, en gaf even later een prima steekbal op Vincent Tanis, die uithaalde. Jeff Aalders – publiek vreesde voor zijn uitspattingen, maar bleef de hele wedstrijd koel- had er moeite mee. Een vloeiende tegenaanval leidde bijna tot 0-3. Jan Koster stuitte echter op de keeper. “De tweede helft is voor Zevenhuizen”, riepen de spelers. Het was geen rare gedachte. SVMH wil er conditioneel nog wel eens doorheen zakken. En Zevenhuizen liet haar ware gezicht nog niet zien. Maar een kansrijke vrije bal van Willem Timmermans was zonder enige overtuiging. Dan toch het moment, dat een doelpunt had op moeten leveren. De hoekschop van Jelsma bleef hangen op de doellijn. Niemand in rood en zwart reageerde attent. Even later dan toch de 0-3. Wederom was het Roffel, die nadat een verdediger van Zevenhuizen met een duik wegwerkte, akelig precies in de korte hoek schoot: 0-3. Roffel, die zich soms irritant gedraagt als Cristiano Ronaldo, was toch wel de grote meneer vandaag. Na een woede-uitbarsting van Timmermans die geen effect had kon SVMH zo doorlopen. In de afwerking schoot Jan Koster in, maar zijn inzet werd gered. Wiersema had de 0-4 echt op zijn schoen, maar mikte naast. Zevenhuizen stribbelde wel wat tegen, maar het was niet bij machte het duel om te draaien. Invaller Reggi kwam op snelheid door, diens voorzet werd gepakt door Aalders, dit keer in vreemde uitdossing (lijkend op Zevenhuizen-rood). Een kwartier voor tijd het beste moment van Zevenhuizen- kant. Bernard Dik bracht Tanis in stelling, die een lob probeerde, maar hard in aanvaring kwam met de donkeroze ‘Zwarte Panter’. SVMH counterde dan toch naar 0-4. Aan de basis stond Wiersema die met een slim balletje Koster bereikte. Koster was niet zelfzuchtig, maar gaf Martijn Bralts de gelegenheid: 0-4. De score had nog torenhoog kunnen oplopen. Sem Drijfhout was op weg naar 0-5. In de rebound raakte Bralts de bovenkant van de lat. Otto Jelsma kon het leed niet meer aanzien en zette een brute tackle in, uit pure frustratie. Vlak voor tijd kwam de 0-5 toch op het bord. Op aangeven van Drijfhout maakte good old Patrick Benedictus het karwei vakkundig af. In de laatste minuut zowaar nog de eretreffer. Uit een vrije bal van dezelfde Jelsma knikte Tanis knap in: 1-5. De muziek werd aangezet, supporters in rood en zwart juichten. Het cynisme droop eraf. Voor Zevenhuizen was dit een kansloze missie. Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. En SVMH, dat viert volgend seizoen een lustrum: voor de vijfde achtereenvolgende keer vierde klasser.

Sportpark d’Olle Streek: Zevenhuizen-SVMH 1-5 (0-2); Scoreverloop: 27. Carlo Roffel 0-1, 40. Carlo Roffel 0-2, 54. Carlo Roffel 0-3, 82. Martijn Bralts 0-4, 87. Patrick Benedictus 0-5, 90. Vincent Tanis 1-5; Arbiter: Roos; Gele kaart: Bernard Dik, Willem Timmermans, Vincent Tanis (Zevenhuizen), Carlo Roffel (SVMH); Toeschouwers: 400

Opstellingen:

Zevenhuizen: Jeffrey de Jong, Bernard Dik, Bjorn Agema, Wienan Kobes, Jurjan van Esch, Willem Timmermans (76. Erwin Cazemier), Klaas Jelsma, Joel ten Have (55. Reggi), Vincent Tanis, Tim Wekema, Otto Jelsma

SVMH: Jeff Aalders, Tjeerd de Boer, Thom Dijkhuizen, Mark Pastoor (86. Teake van der Kaap), Marc Boonstra, Gerard Beerlings, Wietze Venema (78. Patrick Benedictus), Jan Koster, Martijn Bralts, Carlo Roffel (78. Sem Drijfhout), Halbin Wiersema