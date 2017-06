Zichtbare huisnummerbordjes voor bewoners buitengebieden Peize

PEIZE – Het probleem van bewoners van veel buitengebieden: de slechte zichtbaarheid van huisnummers. Bestelde spullen die laat of helemaal niet aankomen om dat simpelweg het huisnummer niet te vinden is. Of erger nog: hulpdiensten die door vaak slechte verlichting later arriveren. In Peize is dat ook aan de orde. Daarom hebben de Vereniging Dorpsbelangen Peize en de Belangenvereniging Altena het initiatief genomen om verbetering van de zichtbaarheid van huisnummers in de buitengebieden te bevorderen. Bewoners die in aanmerking komen ontvangen een brief en kunnen kiezen uit twee varianten goed zichtbare huisnummerborden. De gemeente ondersteunt het initiatief en betaalt de helft van de nummerbordjes.