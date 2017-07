Zilveren legpenning voor jubilerende recreatievereniging

NIETAP – Wethouder Reint-Jan Auwema heeft woensdag de Zilveren legpenning van verdienste uitgereikt aan Recreatievereniging De Ommelanden. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Recreatievereniging.

In het Natuurschoon wordt al sinds 1967 een stukje terrein verpacht aan de “Recreatievereniging Ommelanden”. Deze vereniging beheert hier een 50+ camping. De kampeerders van deze camping houden van rust en natuurbeleving, zoals het genieten van bomen, planten, vogels en ander wild. Behalve recreëren, wordt er ook artistiek gewerkt, zoals schilderen, hout- en steensnijden en puzzelen. De camping biedt ruimte aan ongeveer 17 kampeerplaatsen, met de mogelijkheid om aan te sluiten op leidingwater, elektra en rioolafvoer. Tevens zijn er simpele gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen. Tussen Nietap en Roden in Noord-Drenthe ligt een uniek natuurgebied. Een historisch bos dat door vele omwonenden wordt gekoesterd en beschermd. Er groeien vele soorten planten en in het voorjaar ligt er een wit tapijt van bosanemonen. In het bos zijn allerlei bijzondere plekken te vinden. Verscholen tussen het groen ligt een romantische ronde vijver waar gele plomp en waterlelie bloeien. Midden in het gebied ligt een mooie pingoruïne. Vroeger werd hier veen gestoken. Stobben uit dit vennetje, “het Vagevuur”, bleken bij onderzoek ruim 8000 jaar oud te zijn.