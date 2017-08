Zo houd je je groene kliko schoon en stankvrij!

NOORDENVELD – Je kent het wel. Als de temperaturen stijgen naar een graad of 25, wordt het er niet gezelliger op in je groene kliko. Afgezien van de vele ongewenste gasten in je groente-, fruit- en tuinafvalbak, is de penetrante geur ook geen pretje. De gemeente komt met tips om je groene container lekker fris te houden. En eerlijk, er zitten hele vernuftige bij:

Door de zomerse temperaturen kan uw GFT-container zorgen voor overlast in de vorm van vocht, stank en ongedierte. Deze stank wordt veroorzaakt door rottend, nat GFT-afval. Warm weer versnelt dit proces, waardoor eerder stank ontstaat. Helaas trekt de stank ook ongedierte aan. Hieronder volgen een aantal zomertips om vocht, stank en ongedierte in uw afvalcontainer te voorkomen. Droog houden: leg een oude krant of stro onderin de containers om aankoeken van afvalresten te voorkomen. Vocht: laat GFT-afval uitlekken voor u het in de container doet. Dit vertraagt het broei- en rottingsproces en aanplak van afvalresten aan de container. Beluchten kan veel stank voorkomen. Het klinkt tegenstrijdig, maar een stukje hout tussen het deksel en de bak, zodat er lucht bij kan, scheelt veel. Schoon houden: maak geleegde containers regelmatig schoon met water en een scheut azijn of water en groene zeep. Verpak etensresten direct. Vliegen komen af op etensresten om daar hun eitjes te leggen. Verpakte resten, bijvoorbeeld in een krant maken de container minder aantrekkelijk voor vliegen. Hang mottenballen in de bak. De geur van mottenballen houdt vliegen op afstand. Een panty met mottenballen erin aan het handvat werkt.

Luiers moeten bij het restafval. Verpak ze in een dichtgeknoopte (luier)zak, dat houdt de container fris en voorkomt maden. Klimop is giftig voor maden. Af en toe een paar verse takjes klimop in de container helpt om maden te voorkomen. Zout en kalk helpen goed om maden te voorkomen. Door af en toe een dun laagje hiervan tussen het afval te strooien, drogen de witte larven uit. Dat je het even weet.