Zoet pleinfeest in Roden

RODEN – Het eerste Sint Maarten- pleinfeest op de Albertsbaan was afgelopen weekend een feit. In het centrum van Roden verzamelden zich veel lampionnenlopers. Winkelhart Roden verzorgde voor de kinderen een heus snoepbuffet en met de aanwezigheid van een dj, was het feest compleet.

De prachtig versierde lampionnen zorgden voor een kleurrijk straatbeeld en de kinderen konden meedoen aan een lampionwedstrijd. Uiteindelijk gingen Lana, Floor en Abdullah er met de prijzen vandoor. De prijs was een voetbal van Intersport Superstore Roden en een waardebon, aangeboden door de Zakenkring Roden.