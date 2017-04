Zomerbad Peize is weer open

PEIZE – Hoewel de temperaturen nog niet meteen uitnodigen om in de buitenlucht te gaan zwemmen, opende Zomerbad Peize afgelopen zaterdag haar deuren voor een hopelijk warm en succesvol seizoen. Niemand minder dan Marijn Feenstra, de jonge inwoner van Roden is bekend van The Voice of Holland Kids, trad op en er was een heus Nerf War gevecht. Voorzitter Wim Stroetinga opende het seizoen officieel en deed dan samen met de wethouder Jos Huizinga en Alex Wekema. Juf Jeanette stelde het personeel aan de bezoekers voor en alle aanwezigen worden getrakteerd op en hapje en drankje, terwijl de kinderen een ijsco en een presentje kregen.

Tijdens de opening kreeg badjuf Betsy een boeket bloemen overhandigd. Ze is inmiddels vijftien jaar aan het aan het zwembad verbonden. Ze was blij verrast met de geste van het bestuur. Voor heel veel mensen is het al vanzelfsprekend dat Betsy elke zomer rond het zwembad loopt. Heel veel mensen ook hebben zwemmen van haar geleerd. Ze werd zaterdag kort toegesproken door voorzitter Wim Stroetinga die haar prees om haar jarenlange inzet. Hij hoopt net als iedereen dat ze nog lang aan het zwembad verbonden blijft.