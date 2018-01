Zomerbad Peize wil volledig energieneutraal

PEIZE- Dat Zomerbad Peize inzet op duurzaam is bekend. Nu minister Wiebes onlangs een oproep deed om het gasverbruik te reduceren, wil het zwembad het gasverbruik nog verder terugdraaien. Verbruikte het bad in 2015 nog 30.000 m3 aardgas per seizoen, is dat inmiddels teruggebracht tot 17.000 m3 dankzij de dekkleden die over het bad liggen. Die zorgen er namelijk voor dat de warmte in het zwembad blijft. En daar blijft het niet bij.

Omdat Noordenveld een duurzaamheidsbeleid voert, heeft de gemeente 80.000 euro vrij gemaakt om de energiekosten terug te dringen. En daar profiteert ook het Zomerbad van. Het zwembad wil warmtepompen aanschaffen waarmee ze het gasverbruik wordt teruggebracht tot nul, volgens het stichtingsbestuur. De oude gasinstallatie is inmiddels gedemonteerd dankzij een enthousiaste groep vrijwilligers van het Zomerbad Peize. De opbouw van de nieuwe installatie is gestart en moet op 1 april opgeleverd zijn. De warmte zal straks worden opgewekt door door vier grote warmtepompen en 30 vierkante meter zonnecollectoren. Om een zonneweide aan te leggen is het Zomerbad in gesprek met energiecoöperatie EcNoordseveld en met de gemeente Noordenveld voor een vergunning.