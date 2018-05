Zomerbad pioniert op het gebied van duurzaamheid

Peize kijkt reikhalzend uit naar nieuw zwemseizoen

PEIZE – Aanstaande zaterdag trapt Zomerbad Peize af met het nieuwe zwemseizoen. Net als voorgaande jaren zal hier een feestelijke opening aan vooraf gaan, al is er dit jaar nóg meer reden voor feest. Sinds enkele weken wordt het zwembad namelijk verwarmd door speciale warmtepompen, die ervoor zorgen dat het Zomerbad niet langer haar water hoeft te verwarmen door middel van gas. Een ontzettend vooruitstrevende en duurzame oplossing, waarmee Zomerbad Peize het goede voorbeeld geeft wat betreft de klimaatdoelstellingen in Noordenveld en daarbuiten.

Het kan niet missen: de vier grote warmtepompen à vijfhonderd kilo die op het dak van het ketelhuis van Zomerbad Peize staan. ‘We hebben eerst goed gekeken of het dak het wel kon houden’, zegt Rieks Talens, vrijwilliger van het Zomerbad. ‘Maar gelukkig konden we ze precies op de draagmuren plaatsen, waardoor dit geen probleem is.’ In de brandende lentezon staan de pompen er glimmend bij. Het is nogal een investering geweest, dit bijzondere systeem. Voor de energiebesparende mogelijkheden heeft het zwembad maar liefst 80.000 euro subsidie van de gemeente Noordenveld ontvangen en 17.000 van de Investeringssubsidie duurzame energie ISDE. Al met al bleven de kosten dus net onder de 100.000 euro. Dat is voor een groot deel ook te danken aan vrijwilligers zoals Rieks Talens en Tinus van Biessum, die meer bijna zeshonderd vrijwilligersuren hebben gestoken in het project. Hoe dat zo gekomen is, legt David Wassenaar uit. Hij is de initiator van het plan en beschikte over de technische kennis. ‘We waren aan het kijken hoe wij de installatie mogelijk gingen maken. Welk bedrijf we hiervoor gingen inhuren. Totdat Rieks vroeg: “Kunnen we het misschien niet zelf doen?”. Dat bleek voor een groot deel te kunnen. Toen vroegen we ons nog af of we het risico moesten nemen. Je hebt immers geen zekerheid dat alles in goede banen verloopt. Uiteindelijk hebben we het gedaan. Zo’n negentig procent van het werk is door vrijwilligers gedaan. De andere tien procent deed Engie uit Roden’, zegt Wassenaar, die als bestuurslid actief is bij het Zomerbad.

Wim Stroetinga, voorzitter van Stichting Zomerbad Peize, is dolblij met de nieuwe warmtepompen. ‘Een aantal jaar geleden verbruikten wij jaarlijks tussen de 30.000 en 40.000 kuub gas. Jaarlijks was dat ontzettend veel geld. Door de dekkleden die wij later aanschaften, hebben we dat al weten te halveren. Met deze warmtepompen zijn wij vrijwel volledig van het gas af’, vertelt Stroetinga trots. De warmtepompen worden volledig elektrisch gevoed. ‘Het werkt als een soort omgekeerde koelkast’, vertelt vrijwilliger Rieks, die inmiddels alle details van het systeem kent. ‘De warmtepompen zetten koude lucht om in warmte.’ Via een ingewikkeld systeem van buizen en met een flinke tank die constant warmte tot zo’n veertig graden celsius, wordt uiteindelijk het bad verwarmd. Dat gaat langzamer dan toen het zwembad nog gebruik maakte van gas, maar desondanks is David Wassenaar lyrisch. ‘Het rendement dat het systeem tot nu toe heeft behaald, is echt uniek. Voorheen kostte het verwarmen van het zwembad ons zo’n vijfduizend kuub gas, nu zijn we nog niet eens een derde kwijt aan stroomkosten. Het is direct al een enorme besparing.’ Daarnaast gaat het opwarmen sneller dan verwacht. Binnen een week steeg het kwik al tien graden en ruim voor de opening op 5 mei zal het zwembad de ideale temperatuur hebben bereikt.

Aan optimisme daarom geen gebrek bij de vrijwilligers en het bestuur van het zwembad. ‘We hebben hoge ogen gegooid’, meent Wassenaar. ‘Er zijn al meerdere zwembaden die hebben aangegeven eens een kijkje te willen nemen bij onze installatie. Dat zegt genoeg.’ Wim Stroetinga is dat met hem eens. ‘Het is een beetje pionieren, wat wij doen. Daar hebben we al veel complimenten voor gekregen. Niet alleen van wethouder Jos Huizinga, maar ook van de Provincie Drenthe.’

Het Zomerbad in Peize is ontzettend belangrijk voor de bevolking, zo weet ras-Peizenaar Stroetinga. ‘Als wij niet open zouden gaan, dan breekt er een volksopstand uit’, grapt hij. ‘Dat wij-gevoel zit er wil in, hier in Peize. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij zo’n bakkerij als Ons Belang. Dat zijn van die dingen die écht bij Peize horen.’ Dat merkte het zwembad al eerder wanneer er geld moest komen voor het zwembad. ‘Als er iets moet komen, of het nou geld of andere hulp is, dan wordt dat hier geregeld. Ze weten het in andere dorpen ook. “Het Zomerbad, dat is van jullie”, hoor ik vaak in Roden. Dat is mooi, al zijn de mensen uit Roden natuurlijk ook van harte welkom.’

Toekomst

Jarenlang gebeurde er niet zo heel veel rondom het Zomerbad in Peize, geeft ook het bestuur toe. ‘Alles ging een beetje z’n gangetje’, zegt Wassenaar. ‘We hebben, naast de aanschaf van de warmtepompen, nu ook veel van de struiken en bomen rondom het zwembad eraf gehaald. Dat zag er niet meer uit. Nu kun je weer zien waar het zwembad ligt. Volgend jaar willen we het pierenbadje aanpakken. Die is nu niet meer in gebruik.’ Stroetinga vult hem aan. ‘Dat kunnen we over een jaar doen met het geld dat wij overhouden door de verduurzaming. Het liefst willen wij ook een zonneparkje bij het zwembad.’ Op een grasveld vlakbij het zwembad moeten meer dan tweehonderd zonnepanelen komen te staan. ‘Het zou mooi zijn als wij als eerste zwembad volledig klimaatneutraal zijn’, zegt Wassenaar.

Daarnaast ligt er wellicht nog een samenwerking met het Molenduinbad in Norg in het verschiet. ‘De intentie is om met hen een samenwerking aan te gaan. We kunnen elkaar namelijk mooi versterken. Dit moet de consument gaan merken. Als het Zomerbad dan gesloten is, kunnen mensen met een abonnement tegen een gereduceerd tarief naar Norg. En wanneer het goed weer is, moeten de klanten van het Molenduinbad bij ons terecht kunnen. Dat zou mooi zijn’, besluit Stroetinga.

Op de foto, staand voor de warmtepompen en het zwembad, van links naar rechts: Rieks Talens, Tinus van Biessum, David Wassenaar en Wim Stroetinga.